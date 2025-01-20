Зарплата Виктора Ляшко: сколько заработал министр в 2024 году

На должности руководителя Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в течение 2024 года заработал более 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает 24 Канал, получив ответ на запрос в Управлении бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Украины.

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Зарплата Виктора Ляшко

Всего за 2024 год на посту министра здравоохранения заработал 1 536 013,93 гривны. В том числе:

должностной оклад – 900067,34 гривны;

компенсация за отпуск в соответствии с частью второй статьи 33 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 г., – 112991,60 гривны.

Но в ведомстве отметили, что согласно заявлению Виктора Ляшко компенсацию за отпуск он перечислил для нужд здравоохранения на официальный счет "United 24".

К слову, Виктор Ляшко занимает должность министра здравоохранения Украины с 20 мая 2021 года. Ранее он занимал должность заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача.