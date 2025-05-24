Лосось проигрывает по омега-3: какие более дешевые рыбы на самом деле полезнее
- Цены на лосося растут, но анчоусы и сардины содержат больше омега-3 и являются более дешевыми.
- Скумбрия и ставрида также являются хорошими альтернативами лососю по более низкой цене.
Цены на лосося стремительно растут, это делает его менее доступным для населения. Несмотря на это, лосось остается одной из самых популярных рыб, особенно среди молодежи, благодаря своему вкусу и универсальности. В частности, лосось считают едва ли не лучшим источником Омега-3 жирных кислот, но так ли это?
За фасадом популярности скрывается другая сторона медали. Журналисты испанской программы Equipo de Investigación исследовали условия выращивания лосося и выяснили: многие фермы далеки от идеала и не соответствуют норвежским стандартам качества, пишет Marca, передает 24 Канал.
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Пищевой технолог Марио Санчес поделился и преимуществами, и недостатками популярной рыбы. Он отметил, что лосось – жирная рыба с высоким содержанием омега-3, которые критически важны для работы мозга и поддержания общего здоровья. Но при этом напомнил о других, менее популярных рыбах, которые не только не уступают, но и превосходят лосося по пищевой ценности.
Рыбы, которые богаты на омегу
"Анчоусы и сардины содержат еще больше омега-3, чем лосось", – подчеркнул Санчес.
Стоит знать. Эти прибрежные рыбы, которые вылавливают недалеко от побережья, имеют подобный набор полезных свойств и при этом стоят почти вдвое дешевле. Например, в 100 граммах лосося – около 2,2 граммов омега-3, тогда как в анчоусах или сардинах – еще больше.
Среди альтернатив эксперт также называет скумбрию и ставриду. Они содержат похожие полезные вещества, но их цена гораздо доступнее – благодаря особенностям вылова и географии происхождения.
Итак, если вы ищете здоровую рыбу с высоким содержанием омега-3, не обязательно платить больше. Рынок предлагает вкусные и доступные варианты – важно только знать, что выбирать.
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