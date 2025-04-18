Как царапина кота может вызвать слепоту: медики объяснили как защититься

Синдром кошачьих царапин – это заболевание инфекционного происхождения, которое возникает после контакта с инфицированной кошкой, особенно через царапины. Возбудителем является бактерия Bartonella henselae, которая может вызвать тяжелые осложнения, например, воспаление глаза, лимфадениты, а в самых тяжелых случаях – слепоту.

В детской больнице "Охматдет" рассказали о случаях заражения этой инфекцией и как от нее защититься, передает 24 Канал.

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В последнее время к офтальмологам нашей больницы обратились двое маленьких пациентов с тяжелыми осложнениями после царапин кошек. Оба случая привели к полной слепоте на один глаз,

– рассказали в больнице.

Случай 1: Иван, 5 лет

Маленький Иван (имя изменено), проживающий в Стрыйском районе Львовщины, получил царапину прямо в глаз от кота. Сначала семья обратилась к местному врачу-офтальмологу, который назначил лечение, но состояние мальчика только ухудшалось.

Его направили в "Охматдет", где было диагностировано проникающее ранение глаза, осложненное воспалением всех его оболочек (эндофтальмит, увеит). Несмотря на проведение двух сложных операций, во время которых удаляли стекловидное тело и лечили отслоение сетчатки, инфекция сделала свое.

"Ребенка дважды оперировали, забирали фиброзные пленки, потому что ситуация ухудшалась. Но, к сожалению, его левый глаз почти полностью потерял зрение. Другой глаз остался неповрежденным", – рассказывает врач-офтальмолог Александра Сондей.

Случай 2: Тимофей, 4,5 года

В этом случае кот поцарапал мальчика, возможно, за руку или другую часть тела. Через некоторое время у ребенка появилось косоглазие, а также сложности с открыванием глаза. Врачи из района направили ребенка в наш медицинский центр, где, после тщательного обследования, был диагностирован синдром кошачьей царапины.

Мы даже не знали, что кот его поцарапал! Это не была большая, заметная царапина. Обратились к врачам, когда увидели, что он постоянно прищуривает глаз,

– рассказывает мама Тимофея.

К сожалению, инфекция настолько сильно поразила глаз, что вернуть зрение было уже невозможно.

Что делать в случае царапины кота

Если ребенка поцарапало животное, обработайте рану антисептиком и внимательно следите за ее состоянием. При любых подозрительных симптомах – покраснении, боли, отека или нарушении зрения – немедленно обращайтесь к врачу.

На ранних этапах инфекцию можно обнаружить и вылечить, что дает шанс сохранить зрение. Но если бактерия уже вызвала воспаление внутренних структур глаза, вернуть зрение часто невозможно.

Как уберечь детей от опасности?

Регулярно проверяйте здоровье животных у ветеринара. Не позволяйте детям тесный контакт с животными, которые могут поцарапать или укусить. В случае царапины сразу промойте поврежденное место, обработайте антисептиком и обратитесь к врачу.

Обычная царапина может иметь серьезные последствия, поэтому берегите здоровье своих детей и не пренебрегайте мерами безопасности.