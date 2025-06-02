Как выбрать хорошие солнцезащитные очки: подробная инструкция

Солнцезащитные очки – это не просто стильная деталь образа, а настоящая защита для глаз от вредного ультрафиолетового излучения. При правильном выборе они помогают предотвратить развитие различных заболеваний органов зрения.

Но выбор очков не сводится только к вопросу внешнего вида или цены: важно ориентироваться на реальные защитные свойства и качество материалов, сообщает 24 Канал со ссылкой на UCLA Health.

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Основные критерии выбора очков

Защита от ультрафиолета

Ультрафиолетовое излучение, которое отличается длиной волны, делится на три типа:

UVA (315 – 400 нм) – основная часть ультрафиолета, достигающая поверхности Земли. Влияет не только на кожу, вызывая быстрый загар и преждевременное старение, но и может стать причиной онкологических заболеваний.

UVB (280 – 315 нм) – хоть большая часть и фильтруется атмосферой, остатки все равно вредят поверхностным слоям кожи, вызывая ожоги и накопления повреждений.

UVC (100 – 280 нм) – самое опасное излучение, но полностью блокируется атмосферой.

Для здоровья глаз важно защищаться именно от UVA и UVB-лучей, ведь они могут привести к катаракте, дегенерации сетчатки и других заболеваний. Оптимальную защиту обеспечивают очки, которые перекрывают диапазон 280 – 400 нм – эту характеристику производители обычно указывают на упаковке или в инструкции.

Поляризация

Поляризационные линзы созданы для устранения бликов, которые могут не только мешать, но и вызывать временное ухудшение зрения – например, от снега или воды. Особое покрытие на линзах блокирует горизонтально отраженный свет, делая изображение более комфортным для глаз.

Такие очки будут особенно полезными для водителей, путешественников и спортсменов. Однако в некоторых случаях – например, при вождении ночью или когда нужно видеть блики на льду – лучше обойтись без антибликового покрытия.

Размер и форма линз

Чем больше линзы, тем лучше они защищают глаза и кожу вокруг от ультрафиолета. Лучше всего, если очки имеют изогнутую форму и защищают по бокам.

Проверка качества линз

Для самостоятельной проверки воспользуйтесь простым лайфхаком: посмотрите сквозь очки на прямую линию (например, швы на плитке) и поводите очки из стороны в сторону. Если изображение не искривляется, линзы качественные.

Прочность

Выбирайте модели, устойчивые к ударам и падениям. Пластиковые линзы более безопасны, особенно если занимаетесь спортом – хорошо подходят поликарбонатные очки с защитой от царапин.

Домашние способы проверки

В оптике очки можно проверить спектрометром – ищите блокировку диапазона 280 – 400 нм.

Ультрафиолетовый фонарик поможет: если свечение специальных меток существенно уменьшается из-за линзы, фильтр работает.

Для теста поляризации посмотрите сквозь очки на экран монитора – при повороте очков на 90° изображение должно существенно потемнеть или исчезнуть.

Важная маркировка

Знак CE (с промежутком) – соответствие европейским стандартам безопасности. Стандарты EN 1836, EN ISO 12312-1:2013+A1:2015, ISO 12312-1-2020 – подтверждают защиту от UVA и UVB. Американский стандарт ANSI Z80.3 – гарантирует проверку прочности и защитных свойств.

Если на очках или в описании есть отметка UV400 или надпись "100% UVA/UVB protection", а также приведенные выше стандарты – это означает, что продукт действительно безопасен.

Какие параметры не имеют значения

Степень затемнения не определяет уровень защиты от ультрафиолета. Цвет линз не влияет на уровень фильтрации, хотя коричневые и розовые могут повышать контрастность. Цена – не всегда показатель качества: гораздо важнее проверять реальные характеристики.

Поляризация также не является обязательной для всех – она нужна лишь для отдельных видов деятельности.

Если вы носите корректирующие очки, вам подойдут фотохромные линзы, которые темнеют на солнце и светлеют в помещении. Однако они могут не работать за автомобильным стеклом и хуже реагируют на холод. У разных брендов эффективность фотохрома отличается, поэтому перед покупкой стоит почитать отзывы.

Солнцезащитные очки необходимы для сохранения здоровья глаз, главное – правильно их выбирать и обращать внимание именно на степень защиты от ультрафиолета. Их стоит носить и взрослым, и детям, чтобы сохранить зрение на долгие годы.