Подробнее о том, как люди после ранений возвращаются к привычной жизни, рассказали 24 Каналу пациенты проекта "Неопалимые" Евгения Машина и Иван Плахотя.

Также на тему Посттравматическое стрессовое расстройство: как война влияет на психику украинцев

После ранений людям приходится переживать по несколько операций, амбулаторное лечение и длительную реабилитацию. И даже после этого остаются видимые шрамы на теле, которые могут вызывать физический и психологический дискомфорт.

Травмы войны

Евгения Машина получила ранение в мае 2022 года в Николаеве. Тогда она, как обычно, готовила завтрак на кухне в собственной квартире. Вдруг осколки от артснарядов сломали решетки на окнах и попали в помещение.



Евгения получила ранения дома / Фото "Неопалимые"

На лицо и руки женщины попали мелкие осколки, металл и стекло. Кроме того, Евгения получила ранения левой руки, бедра, нижней части живота и грудного отдела.

Я девять дней находилась в больнице на обезболивающем, и еще три недели – на больничном. Рана долго не заживала из-за грубого шва,

– сказала женщина.

Иван Плахотя – ветеран, который всю жизнь мечтал защищать Украину. В 18 лет он вступил в ряды Государственной пограничной службы и полномасштабное вторжение встретил на Луганщине.

Мужчина выполнял свой долг вплоть до марта 2022 года, когда получил два ранения, после которых стало физически невозможно продолжать службу.







Иван получил тяжелые травмы / Фото "Неопалимые"

Я получил осколочное ранение брюшной полости из-за растяжки, а также пулевое ранение в спину. Мое состояние было сложным. Я пережил несколько операций, а впоследствии – заражение крови,

– рассказал Иван.

Взгляды ранят

Герои вспоминают, что первое время после ранений было сложно принять свое новое тело, а соответственно – находиться в общественных местах, переодеваться в бассейне, общаться с кем-то. Они постоянно чувствовали на себе посторонние взгляды любопытства, удивления и сочувствия.

"Сначала я комплексовал. После операции все выглядело не очень привлекательно: растяжения, большие шрамы... А после заражения крови все тело было в красных высыпаниях", – рассказывает Иван Плахотя.

"Вообще я очень люблю ходить без косметики. Но после ранения у меня изменился размер одного глаза – были подрезаны мышцы. Приходилось краситься, чтобы это скрыть", – говорит Евгения Машина.

Пострадавшие больше всего хотят одного – чувствовать себя обычными людьми, которые живут своей жизнью без лишнего внимания. Однако они часто вынуждены чувствовать себя под пристальным наблюдением.

Большинство людей даже не задумываются, что их взгляды могут быть заметными. Но для тех, кто имеет шрамы, эти лишние взгляды становятся очевидными и болезненными.

Как ускорить процесс принятия своего тела после ранений

Принятие своего тела, которое изменилось вследствие травмы, – это сложный и длительный путь. Чтобы помочь пройти его, психолог и психотерапевт пространства ментального комфорта AIM Ульяна Павлик поделилась несколькими полезными советами.

Работайте с собственными чувствами: позвольте себе злиться и грустить по тому, что было потеряно или изменилось. Принятие не означает отрицание эмоций.

Научитесь ценить себя вне внешности. Шрамы – это лишь часть вас, они не определяют вашу ценность. Фокусируйтесь на своих качествах, умениях и достижениях, которые не ограничиваются физическим видом.

Постепенно возвращайтесь к социальной жизни. Начинайте там, где чувствуете себя комфортно: встреча с друзьями или прогулка в спокойном месте.

Используйте техники заземления и релаксации, чтобы снизить тревожность перед новыми ситуациями.

Общайтесь с людьми, которые вас понимают и поддерживают. Например, с друзьями, родными или группами поддержки. Это позволит почувствовать, что вы не одиноки, а ваш опыт может быть ценным для других.

Если чувствуете, что справиться самостоятельно трудно, не стесняйтесь обратиться к психологу, который поможет с адаптацией.

Евгения и Иван подтверждают это собственным опытом: чтобы не обращать внимание на реакцию других людей, сначала нужно принять себя.



Евгения помнит, что жизнь продолжается / Фото "Неопалимые"

Впрочем, не менее важно, чтобы и общество относилось к людям, пострадавших от войны, этично и с уважением.

Как вести себя, когда видите людей с травмами

Если вам интересно, что случилось с прохожим, лучше спросить, нужна ли ему помощь или, готов ли он поделиться своими волнениями. Если хочется взглянуть на лицо человека со шрамами, это нормально – но стоит смотреть без сожаления, страха или вины, а просто так, как смотрели бы на человека без шрамов. Избегать быстрых, смущенных взглядов или отводить глаза тоже не нужно.

Люди с ранениями, шрамами, ожогами или без конечностей – такие же полноправные члены общества, как и каждый из нас.

Мне кажется, было бы правильно, чтобы люди вообще никак не реагировали на ранения или шрамы. Это норма, особенно во время войны. Надо привыкать к этому,

– говорит Иван.

"Я считаю, что нам нужно больше развиваться психологически. Были бы полезными инфосессии со специалистами для различных слоев населения. И работать над этим стоит с двух сторон: люди, которые пострадали от войны, должны научиться принимать помощь. А все остальные должны уметь предлагать ее, не создавая ни для кого дискомфорта", – делится мыслями Евгения.

Сейчас герои чувствуют себя значительно лучше: и эмоционально, и физически. Они все еще лечатся, но боль и дискомфорт во время движения почти исчез, а шрамы стали менее заметными.

"Физически у меня есть изменения. Но я помню, что жизнь одна. Поэтому ставлю себе цели, думаю о будущем, позволяю себе радость. Я живу с верой в лучшее", – говорит Евгения.

"Многие спрашивают, что я буду делать дальше. У меня пока нет точного ответа, но есть варианты. Я точно знаю, что все будет хорошо, и со временем я все вылечу", – говорит Иван.



Иван уверен, что вылечит все травмы / Фото "Неопалимые"

Истории Евгении и Ивана напоминают нам о силе человеческого духа и важности взаимоподдержки. Принятие себя, возвращение к привычной жизни и открытость общества к людям с ранениями – это шаги, которые помогают каждому из нас строить более крепкую, более чуткое и сплоченное общество. Во время войны эти ценности становятся еще более актуальными, ведь именно через понимание, поддержку и взаимное уважение мы создаем надежду на восстановление и лучшее будущее.

К слову, "Неопалимые" – это национальная программа бесплатной внешней реабилитации и лечения деформационных, поствоенных травм, ожогов и рубцов для людей, пострадавших в результате войны.

Проект "Информационная кампания, направлена на снижение уровня стигматизации в обществе людей с рубцами и шрамами, полученными в результате войны" реализует ОО "УВЦ" при поддержке ПРООН в рамках проекта "Противоминная деятельность в Украине" при финансовой поддержке правительства Испании.

