Обычно манипуляция используется, чтобы заставить человека действовать в чьих-то интересах. Манипулятор искажает события, оказывает психологическое давление и обесценивает эмоции жертвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Verywell Mind.

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Манипулятор пользуется различными приемами, чтобы вызвать у собеседника чувство растерянности. В результате человек начинает сомневаться в собственных мыслях и переживаниях, извиняется без конкретных причин, не понимая, в чем его вина.

Виды манипуляций

Газлайтинг

Это разновидность эмоционального давления, при котором жертва теряет уверенность в собственной памяти и восприятии действительности. Манипулятор пытается убедить, что человек слишком эмоциональный, неправильно мыслит или вообще "теряет рассудок". Это приводит к тому, что жертва начинает сомневаться в истинности своих чувств и воспоминаний.

Пассивно-агрессивное поведение

Такое поведение может казаться безобидным. Например, фраза "Делай, как знаешь" звучит обычно нейтрально, но дальше может прозвучать шквал упреков за якобы неправильные действия.

Манипулятор стремится привлечь к себе внимание преувеличенными жестами, громкими вздохами или саркастическими комментариями в надежде, что другой человек почувствует вину и попытается исправить ситуацию.

Ложь и обвинения

Манипуляторы часто избегают ответственности, прибегая ко лжи и преувеличениям, чтобы выставить себя в выгодном свете. Ложь помогает им заставить жертву сомневаться в себе, чувствовать вину и неуверенность.

Угрозы

Иногда манипуляция проявляется в прямых угрозах или принуждении, например: "Если не освободишься, я уйду от тебя!" или "Если ты меня бросишь, я сделаю с собой что-то страшное!". Подобные высказывания оказывают сильное эмоциональное давление, хотя не всегда представляют реальную угрозу, но и игнорировать их тоже трудно.

Наказание

Иногда манипуляция приобретает вид "наказаний": манипулятор удаляется и молчит, может отказываться от физической близости или выражения чувств, заставляя жертву признать вину даже без оснований.

Как противостоять манипуляциям

Осознать, что вами пытаются управлять. Важно не игнорировать попытки контроля и не искать оправданий для манипулятора, даже если он вам близок.

Откровенно обсудить ситуацию. Попробуйте наладить диалог. Опишите конкретные моменты, где вы почувствовали давление или контроль, и скажите о своих чувствах. Например: "Когда ты игнорируешь меня и молчишь, я чувствую обиду и боль. Это отдаляет нас друг от друга".

Если в ответ вы услышите эмоциональную реакцию вроде "Ты меня совсем не слушаешь!", не поддавайтесь чувству вины. Оставайтесь спокойными и предложите выслушать собеседника.

Установить приемлемые границы. Очертите, какое поведение для вас неприемлемо, и предупредите, что прекратите разговор, если эти границы будут нарушены. Например: "Если ты будешь продолжать утверждать, что мои чувства вымышленные, я буду завершать общение на сегодня".

Обратиться за помощью. Иногда разобраться с причиной манипуляции самостоятельно нелегко, особенно если манипулятор – близкий человек, который действует из-за страха или ревности. В таких случаях стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

Заботиться о себе. После манипуляций может появиться ощущение собственной незначимости. Важно помнить, что чувства и мысли каждого человека имеют ценность. Сочувствие к себе помогает научиться поддерживать себя, быть терпимее к собственным ошибкам и принимать себя такими, какими вы есть. Не забывайте, что вы не несете ответственности за чужие действия и поступки, но имеете право выбрать, как поступить дальше – остаться или уйти.