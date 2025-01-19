Как понять что болит аппендицит

Аппендицит может развиться в любой момент, и именно поэтому боль в правом боку вызывает такую тревогу. Наша статья поможет вам распознать симптомы приступа, чтобы вызвать скорую помощь.

Первые признаки аппендицита (воспаления аппендикса) часто включают температуру 37,1 – 38,0 градусов по Цельсию и неприятные ощущения в области пупка, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Как определить, что это аппендицит

На первый взгляд, может показаться, что это обычная боль в животе. Однако при аппендиците ощущения могут быть переменными: сначала боль исчезает, затем, с нарастанием воспалительного процесса, становится постоянной и интенсивной. В течение нескольких часов дискомфорт перемещается в правую нижнюю часть живота, где расположен аппендикс. Боль усиливается при кашле, ходьбе или резких движениях.

Локализация боли может варьироваться в зависимости от возраста пациента и положения аппендикса. Иногда она может размещаться в атипичных местах – например, в тазу, за толстой кишкой или вокруг тонкой кишки, а также вблизи правой части печени.

У беременных женщин может казаться, что боль исходит из верхней части живота, поскольку аппендикс поднимается выше из-за увеличения размера плода.

Если боль на некоторое время исчезает, а потом снова усиливается и распространяется по животу, это может указывать на разрыв аппендикса. Перфорация этого органа может привести к перитониту – серьезной инфекции внутренней оболочки брюшной полости. Высокая температура, достигающая 40 градусов по Цельсию, также является знаком разрыва.

Какие еще симптомы могут указывать на аппендицит

Кроме боли в животе, при аппендиците наблюдаются и другие симптомы, которые помогут отличить его от других заболеваний.

Среди них:

тошнота и рвота;

общее недомогание;

потеря аппетита;

запоры или диарея.

Симптоматика аппендицита обычно проявляется в течение 24 часов, но в некоторых случаях может возникать в период от 4 до 48 часов.

Какие состояния похожи на аппендицит

Поставить диагноз "аппендицит" может быть сложно, если отсутствуют характерные признаки, которые встречаются лишь в половине случаев. Поэтому, если у вас есть сомнения, лучше сразу обратиться за медицинской помощью.

У некоторых пациентов боль может быть похожим на аппендицит, но вызван другими причинами, такими как:

гастроэнтерит;

синдром раздраженного кишечника;

запор;

инфекция мочевого пузыря или мочевыводящих путей;

болезнь Крона;

язвенный колит;

проблемы с желчным пузырем;

тазовая инфекция.

У женщин симптомы, напоминающие аппендицит, иногда могут иметь гинекологическую природу, например, внематочная беременность, менструальные боли или воспалительные заболевания органов малого таза.