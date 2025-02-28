Как понять, что болит аппендицит

Аппендицит может проявиться в любой момент, поэтому боль в правом боку часто вызывает беспокойство. Узнать, как распознать приступ вовремя и когда вызвать скорую помощь, поможет наша статья.

Первые признаки воспаления аппендикса обычно включают повышение температуры до 37,1 – 38,0 градусов по Цельсию и боль в области пупка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

Также на тему Что такое железодефицитная анемия – симптомы и лечение низкого гемоглобина

Симптомы аппендицита

На первый взгляд, это может показаться обычной болью в животе. Однако при аппендиците характер боли меняется: сначала она может появляться и исчезать, но с прогрессированием воспаления становится постоянной и усиливается. В течение нескольких часов боль обычно смещается в правую нижнюю часть живота, где размещается аппендикс. Она усиливается при кашле, ходьбе или резких движениях.

Локализация боли может меняться в зависимости от возраста и положения аппендикса. Иногда аппендикс расположен в необычных местах: в тазу, за толстой кишкой, среди тонкой кишки или рядом с правой частью печени. У беременных боль может ощущаться в верхней части живота, поскольку увеличенная матка отодвигает аппендикс выше.

Если боль сначала ослабевает, а потом усиливается и распространяется на весь живот, это может свидетельствовать о разрыве аппендикса. В таком случае есть риск развития перитонита – опасного воспаления брюшины. Повышение температуры до 40 градусов по Цельсию также может быть признаком разрыва.

Другие признаки аппендицита

Кроме боли, аппендицит сопровождается рядом симптомов, которые помогают отличить его от других заболеваний:

тошнота и рвота;

общее недомогание;

потеря аппетита;

запор или, наоборот, диарея;

температура 37,1–38,0 градусов по Цельсию (которая может повышаться с прогрессированием воспаления).

Обычно симптомы проявляются в течение суток, но в некоторых случаях их развитие длится от 4 до 48 часов.

Заболевания, похожие на аппендицит

Поставить точный диагноз не всегда просто, поскольку обычные симптомы наблюдаются примерно у половины пациентов. Если есть сомнения, лучше не медлить и вызвать скорую помощь.

Иногда боль в животе, похожа на аппендицит, вызвана другими причинами, например:

гастроэнтеритом;

синдромом раздраженного кишечника;

запором;

инфекцией мочевого пузыря или мочевыводящих путей;

болезнью Крона;

язвенным колитом;

проблемами с желчным пузырем;

тазовой инфекцией.

У женщин похожие симптомы иногда связаны с гинекологическими проблемами: внематочной беременностью, менструальными болями или воспалительными заболеваниями органов малого таза.

Когда обращаться за медицинской помощью

Любая длительная боль в животе требует врачебного осмотра. Особенно важно немедленно вызвать скорую, если боль усиливается и распространяется по всему животу или временно ослабевает, а потом возвращается с новой силой. До приезда врачей не рекомендуется принимать обезболивающие препараты, ведь они могут "скрыть" важные симптомы.

Если боль нарастает постепенно и есть сомнения относительно ее происхождения, стоит обратиться к хирургу. Врач уточнит симптомы, осмотрит живот и проверит реакцию на надавливание в области аппендикса. При наличии характерных признаков пациента сразу направят в больницу.

Если симптомы не стандартные, для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные обследования:

анализ крови для выявления признаков инфекции;

тест на беременность у женщин;

анализ мочи для исключения инфекции мочевого пузыря;

УЗИ или КТ.

В случаях, когда диагноз вызывает сомнения, врач может посоветовать наблюдать за симптомами в течение 24 часов. Если состояние ухудшится или появятся новые признаки, пациента направят на срочное лечение.