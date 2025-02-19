Что делать, чтобы не трескались губы

Кожа губ очень тонкая и нежная, из-за чего она часто становится сухой, растрескивается или шелушится. Зимой эти проблемы могут усугубляться, поэтому уход за губами в это время становится особенно важным.

В холодный период нежная кожа губ нуждается в особой защите. Чтобы избежать трещин, сохранить мягкость и увлажненность, а также защитить от негативного воздействия внешних факторов, таких как мороз, ветер или сухой воздух, важно использовать соответствующие средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на American Academy of Dermatology Association.

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Что делать, чтобы губы не трескались

Избегать средств с агрессивными компонентами. Не стоит использовать продукты, содержащие камфору, эвкалипт, ментол, ароматизаторы корицы, цитрусовых или мяты, ланолин, октиноксат, оксибензон, фенол, пропилгалат или салициловую кислоту.

Вместо этого выбирайте бальзамы с касторовым маслом, керамидами, диметиконом, минеральным маслом, вазелином, маслом ши или солнцезащитными фильтрами на основе оксида титана или цинка. Продукция должна быть гипоаллергенной и без ароматизаторов.

Регулярно увлажняйте губы. Наносите бальзам или увлажняющий крем несколько раз в день, а также перед сном. Если губы сильно потрескались, используйте густые мази, например, вазелин, который удерживает влагу лучше, чем воск или масло.

Используйте средства с SPF. Перед выходом на улицу, даже зимой, наносите бальзам для губ с SPF 30 или выше. На открытом воздухе обновляйте защиту каждые два часа.

Поддерживайте водный баланс. Употребляйте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, которое негативно влияет на состояние кожи.

Не допускайте контакта губ с металлом. Украшения, канцелярские скрепки или другие металлические предметы могут раздражать чувствительную кожу губ.

Защищайте губы от холода. В морозную погоду прикрывайте губы шарфом, чтобы избежать воздействия низких температур.

Используйте увлажнитель воздуха. Дома поддерживайте оптимальный уровень влажности, чтобы предотвратить пересушивание кожи.

Когда обращаться к врачу

Следуя этим рекомендациям, вы сможете заметить значительное улучшение состояния губ уже через 2 – 3 недели. Чтобы сохранить результат, продолжайте регулярно наносить бальзам для губ даже в помещении.

Если же уход не помогает, обратитесь к дерматологу. Трещины на губах могут возникать не только из-за погодных условий, но и по другим причинам, например, аллергическую реакцию или грибковую инфекцию. Врач сможет определить причину проблемы и назначить соответствующее лечение.