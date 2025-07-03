Как улучшить производительность, если чувствуете сильную усталость

Американские нейробиологи сделали важный шаг к разгадке того, почему мы чувствуем умственную усталость и что помогает нам продолжать работать даже тогда, когда сил почти не осталось.

Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса и Института Кеннеди-Кригера с помощью МРТ-сканирования исследовали, как мозг реагирует на когнитивное истощение, пишет 24 Канал со ссылкой на JNeurosci.

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Новое исследование усталости

В эксперименте приняли участие 28 молодых здоровых добровольцев. Им предлагали выполнять сложные задания на внимание и память, а мотивацией служили денежные вознаграждения. Во время выполнения тестов исследователи отслеживали активность мозга участников с помощью магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что при развитии умственной усталости резко активизируются два участка мозга: правая островковая кора, которая отвечает за чувство усталости, и дорсолатеральная префронтальная кора, что связана с рабочей памятью и принятием решений. Интенсивность их работы возрастала более чем вдвое по сравнению с состоянием покоя.

Как продолжить работать несмотря на усталость

Интересно, что несмотря на усталость, участники были готовы браться даже за более сложные задачи, если размер вознаграждения заметно увеличивался. Это свидетельствует о том, что наш мозг постоянно взвешивает, оправдывают ли усилия ожидаемую "награду". Когда приз кажется стоящим, мозг может мобилизовать дополнительные ресурсы, чтобы справиться со сложной задачей.

Мы знаем гораздо больше о биологии физических нагрузок, чем о когнитивных процессах, таких как память или воспроизведение информации, хотя и те, и другие требуют значительных усилий,

– отметил доктор Викрам Чиб, один из авторов исследования.

Эти выводы имеют особое значение для медицины – понимание того, какие нейронные механизмы лежат в основе умственного истощения, может стать ключом к новым методам диагностики и терапии хронической усталости, депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

Исследование открывает перспективы для разработки эффективных подходов к лечению состояний, связанных с постоянным переутомлением и снижением мотивации.