Достаточно есть только некоторые продукты: нашли простой способ улучшить иммунитет

Наша иммунная система в значительной степени зависит от нашего питания, особенно от полезных бактерий и веществ, которые образуются в кишечнике из определенных продуктов.

Последнее исследование ученых из Гонконгского университета подтвердило, что натуральная клетчатка, которая содержится в овощах, бобовых и злаках, может улучшить иммунитет и помочь организму противостоять вирусам, включая грипп, сообщает 24 Канал.

Также на тему Как измерить биологический возраст

Эти научные работы показали, что клетчатка запускает микробиотическую реакцию, стимулируя производство веществ, которые способствуют борьбе с инфекциями.

Как это работает

Когда клетчатка попадает в кишечник, полезные бактерии начинают ее ферментировать, что приводит к образованию короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) – молекул, которые усиливают иммунный ответ. Эти кислоты перемещаются по организму через кровообращение, активируя иммунные клетки и уменьшая воспалительные процессы.

Исследование охватило различные вирусы, включая:

Грипп А (IAV): уменьшение тяжести симптомов.

Респираторно-синцитиальный вирус (RSV): снижение воспаления в легких.

SARS-CoV-2: подавление репликации вируса в клетках.

У пациентов с гриппом часто наблюдали недостаток бактерий, которые производят КЦЖК, таких как Faecalibacterium prausnitzii и Ruminococcus spp. Однако в случае некоторых скрытых инфекций (например, ВИЧ) влияние КЦЖК оказалось обратным, обостряя воспалительные процессы.

Почему это важно

Клетчатка не является заменой вакцинам, но она помогает иммунной системе лучше реагировать на инфекции. Это особенно важно для вирусов, против которых не существует специфической вакцины или лечения. КЦЖК активируют рецепторы иммунных клеток, регулируют уровень воспаления и способствуют поддержанию здоровья дыхательных путей.

Вот минимальные рекомендации по потреблению клетчатки от исследователей:

Мужчинам необходимо 30 – 38 г клетчатки в день (это примерно эквивалентно одному огурцу или чашке брокколи).

Женщинам рекомендуется 21 – 25 г.

Детям – 19 – 25 г.

Лучшие источники клетчатки: яблоки, бананы, ягоды, лук, чечевица, нут, злаки, орехи и семена. Клетчатка может облегчить течение вирусных инфекций, таких как грипп, и способствовать повышению защиты дыхательных путей, повышая эффективность вакцин.

Если ваш рацион будет богат клетчаткой, возможно, вам не понадобится принимать антибиотики, и ваша иммунная система сможет справиться с вирусами самостоятельно в разгар сезонных эпидемий, утверждают исследователи.