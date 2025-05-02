Как быстро избавиться от засоса
- Для уменьшения засоса рекомендуется прикладывать холодный компресс в течение первых 24 часов и использовать мазь без согревающего эффекта.
- Через несколько дней применяйте теплые компрессы и делайте легкий массаж для ускорения рассасывания гематомы.
Засос – это синяк и возникает он, когда повреждаются кровеносные сосуды, и кровь постепенно скапливается под кожей. Из-за этого кожа сначала темнеет, а затем, по мере заживления, меняет цвет - приобретает синий, фиолетовый, коричневый, желтый оттенки и в конце концов полностью исчезает.
Засосы обычно менее болезненны и проходят быстрее, чем обычные синяки. Чем интенсивнее и заметнее след, тем больше времени понадобится для его исчезновения, сообщает 24 Канал по ссылке Cleveland Clinic.
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Что делать, если синяк или засос появились недавно
Действовать нужно сразу после получения травмы – это поможет уменьшить размер гематомы. Ниже приведены советы, что делать, если вы только что ударились или заметили засос в течение первых двух часов:
Используйте холод
В первые сутки после травмы рекомендуется прикладывать холодный компресс, чтобы сузить сосуды и ограничить распространение крови. Заверните лед или что-то холодное в ткань и прикладывайте к поврежденному месту на 10 – 20 минут несколько раз в день. Если наблюдается отек, наложите мягкую повязку с помощью эластичного бинта.
Воспользуйтесь специальной мазью и обезболивающим
Чтобы уменьшить отек и ускорить рассасывание крови, используйте мазь без согревающего эффекта, например, с гепарином в составе. Если синяк сильно болит, можно принять обезболивающий препарат. Засосы обычно не вызывают дискомфорта.
Ограничьте движения
Если есть возможность, избегайте активных движений поврежденной частью тела, чтобы не вызвать усиление кровоизлияния и увеличение синяка.
Что делать, если засоса прошло время
Через несколько дней после появления синяка или засоса гематома окончательно формируется. Теперь главная задача – ускорить процесс рассасывания крови под кожей.
Прикладывайте теплые компрессы
На этапе заживления можно несколько раз в день прикладывать к проблемному месту грелку или полотенце, смоченное в теплой воде, на 15–20 минут. Это стимулирует кровообращение и ускоряет исчезновение синяка.
Делайте легкий массаж
Осторожными круговыми движениями начните массировать край синяка, постепенно передвигаясь к его центру. Такой массаж улучшает кровоток и способствует более быстрому рассасыванию гематомы.
Используйте мази с согревающим эффектом
На этом этапе лучше выбирать средства с компонентами, повышающими температуру кожи, например, с капсаицином, диметилсульфоксидом или нониваамидом.
Универсального способа, чтобы синяки или засосы исчезли мгновенно, не существует. Если нужно быстро замаскировать следы, используйте корректирующее средство или тональный крем.
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