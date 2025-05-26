Как меньше есть: ученые нашли простой способ сократить порции и быть сытым

Группа ученых выяснила, как усиление остроты блюд – например, с помощью перца чили – влияет на объем потребляемой пищи. Даже небольшое повышение жгучести приводит к уменьшению калорийности рациона.

Ранее было установлено, что замедление темпа приема пищи способствует снижению потребленного объема. Исследователи предположили, что добавление к блюдам большей пикантности может замедлить процесс еды, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал Food Quality and Preference.

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Новое исследование острой пищи

Именно это они решили проверить в лаборатории, добавляя немного специй, но не делая блюдо слишком острым,

– объяснила ведущий автор исследования Пейдж Каннингем.

Во время эксперимента оказалось, что приправление пищи сушеным чили замедляет скорость поедания блюда и приводит к меньшему объему потребленной пищи, при этом вкусовые качества остаются на высоком уровне.

Острая пища помогает есть меньше

Результаты исследования дают основания полагать, что использование чили помогает избежать переедания. Руководитель проекта, профессор Джон Хейз, отметил, что если человек хочет съедать меньше, он может попробовать добавить к блюду немного острых специй – это поможет замедлиться и уменьшить порцию.

В исследовании приняли участие 130 взрослых, для которых подготовили два варианта обеда: острый говяжий чили и менее острую куриную тика масалу. За поведением участников во время еды наблюдали с помощью видеозаписи, фиксируя количество съеденной пищи и выпитой воды, продолжительность трапезы и скорость приема пищи.

Выводы исследования показали, что уменьшение количества потребленной пищи связано с изменением пищевого поведения: острые блюда ели медленнее, еда дольше находилась во рту, что способствовало более быстрому наступлению чувства сытости.

Вредна ли острая пища

Распространено ошибочное мнение, что острый перец может вызвать язву желудка. На самом деле основной причиной язвы является инфекция, а не острая пища. Наоборот, исследования свидетельствуют, что острый перец может уменьшать выработку желудочной кислоты и способствовать заживлению язв. Также острая пища не вызывает геморроя, но при анальных трещинах может усиливать жжение и боль.

Есть и противоположные утверждения: острый перец способствует долголетию, защищает сердце и от онкозаболеваний. Однако одна специя вряд ли существенно повлияет на здоровье без изменений в образе жизни, а научных доказательств этого пока недостаточно.

Если вы хорошо переносите острую пищу и не имеете проблем с пищеварением, ограничивать себя не нужно. Если же появляется дискомфорт, стоит сделать паузу и понаблюдать за своим состоянием, например, с помощью пищевого дневника.