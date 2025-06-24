Дети чувствуют боль иначе, чем взрослые: почему это важно

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели масштабное исследование, переосмысливающее наши представления о том, как новорожденные дети реагируют на боль.

Выяснилось, что недоношенные малыши действительно способны физически чувствовать боль, но при этом у них еще не развиты эмоциональная и умственная (когнитивная) способность полностью осознавать или глубоко интерпретировать эти ощущения, пишет 24 Канал со ссылкой на PAIN.

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Такой вывод, по мнению исследователей, может кардинально изменить стандарты ухода за самыми маленькими пациентами в неонатальных отделениях всего мира.

Боль – это не просто физическое ощущение, а сложный опыт, включающий много аспектов: физических, эмоциональных и умственных,

– отметил профессор нейробиологии Лоренцо Фабрике, ведущий автор работы.

Чем отличается восприятие боли взрослых и детей

У взрослых за восприятие боли отвечает целая сеть взаимосвязанных участков мозга – так называемый "болевой коннект", где каждый "узел" отвечает за свой элемент этого сложного переживания.

Однако у новорожденных эта сеть только находится на стадии формирования. Это может означать, что их опыт боли совсем не похож на взрослый.

Чтобы проследить, как развивается восприятие боли с момента рождения, ученые проанализировали МРТ-сканы более 370 детей, включая недоношенных малышей (начиная с 32 недели беременности).

Болевой коннект выполняет сразу несколько задач: ощущение самой боли, формирование реакции на нее и оценка важности болевых стимулов. Причем каждый из этих компонентов в мозге ребенка созревает постепенно и в разное время.

Исследователи выделили три основных блока в обработке боли:

Сенсорно-дискриминативный: определяет, где болит и насколько сильная боль;

Аффективно-мотивационный: формирует эмоциональный ответ и мотивацию реагировать на боль;

Когнитивно-оценочный: позволяет осмыслить и оценить значение боли.

Результаты показали: способность просто чувствовать боль (сенсорно-дискриминативная сеть) у малышей почти достигает уровня взрослых на 34 – 36 неделе беременности. Однако эмоциональная реакция и осознание этих ощущений формируются позже.

Около 36 – 38 недели созревает аффективно-мотивационная сеть, и тогда младенцы начинают воспринимать боль как нечто неприятное или угрожающее.

А вот когнитивно-оценочная сеть – и, что помогает понять и оценить боль, – достигает зрелости только после 42 недели. Иначе говоря, даже полностью доношенные новорожденные еще не способны полностью осмыслить свои болевые ощущения.

Кстати, еще в 2023 году эта же исследовательская группа выяснила, что недоношенные малыши не "привыкают" к повторяющимся болезненным процедурам, например, к медицинским уколам – их мозг просто не может адаптироваться и притуплять реакцию на постоянные неприятные воздействия.

Новое исследование объясняет, почему это происходит. Без зрелых эмоциональных и когнитивных механизмов дети вынуждены раз за разом переживать боль – и при этом у них не формируются естественные способы справиться со стрессом.