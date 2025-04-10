45% женщин с эндометриозом почувствовали облегчение после отказа от 4 продуктов
- 45% женщин с эндометриозом почувствовали облегчение после отказа от глютена, молочных продуктов, кофеина и алкоголя.
- Изменения в рационе могут влиять на состав микробиома кишечника, снижая воспалительные процессы, что является ключевым фактором боли при эндометриозе.
Большой международный опрос, в котором приняли участие 2599 женщин с эндометриозом, выявил: изменения в питании могут существенно уменьшить боль. Самыми распространенными диетическими ограничениями стали отказ от глютена и молочных продуктов.
Облегчение симптомов после этого отметили 45% опрошенных. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open, передает 24 Канал.
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Детали исследования
Согласно исследованию, 43% женщин сообщили об улучшении после ограничения кофеина, а 53% - после уменьшения употребления алкоголя.
Около 40% также отметили положительные изменения после исключения обработанных продуктов, в частности сладостей і полуфабрикатов.
По мнению профессора Эдинбургского университета Филиппы Сондерс, одной из авторов исследования, эти результаты являются достаточно обнадеживающими.
"Женщинам важно иметь инструменты, которые помогают им чувствовать себя лучше. Питание – один из них, и мы наконец начинаем это глубже понимать", – подчеркнула исследовательница.
Почему это важно
Эндометриоз поражает примерно каждую десятую женщину репродуктивного возраста. Диагностика болезни часто затягивается на годы, а методы лечения – ограничены. Хирургическое вмешательство дает временный эффект, а гормональная терапия имеет ряд побочных действий.
Ученые предполагают, что изменения в рационе могут влиять на состав микробиома кишечника, что, в свою очередь, снижает воспалительные процессы – ключевой фактор боли при эндометриозе.
Интересный фактпочти треть женщин заметила уменьшение боли после отказа от чеснока и лука, вероятно, из-за снижения вздутия живота – распространенного симптома заболевания.
Стоит ли корректировать рацион
В статье отметили, что перед любыми изменениями в рационе стоит проконсультироваться с врачом. Ведение пищевого дневника поможет понять, какие продукты провоцируют симптомы.
Ученые призвали к более масштабным исследованиям с контрольными группами, чтобы установить научно обоснованные рекомендации для питания при эндометриозе. Впрочем, уже сейчас данные свидетельствуют: пища может быть не только источником энергии, но и способом поддержания качества жизни.
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