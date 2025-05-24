Мороженое, соусы, диетические продукты: общий ингридиент "разрушает" ваш микробиом
- Некоторые эмульгаторы могут нарушать баланс микрофлоры кишечника и вызывать хронические воспаления.
- Производители утверждают, что эмульгаторы безопасны и одобрены FDA, однако ученые обеспокоены долгосрочными последствиями для микробиома.
Они делают мороженое устойчивым к жаре, улучшают текстуру соусов и хлеба, продлевают срок хранения. Эмульгаторы –невидимые герои современной пищевой промышленности.
Ученые все чаще бьют тревогу: исследования показывают, что некоторые эмульгаторы могут нарушать баланс микрофлоры кишечника, повреждать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и вызывать хронические воспаления, передает 24 Канал.
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Эмульгатор полисорбат 80 – один из многочисленных стабилизаторов, активно используемых в пищевой промышленности, в частности в мороженом, соусах и диетических продуктах. Среди подобных веществ – также каррагинан, карбоксиметилцеллюлоза, мальтодекстрин.
Где "прячется" опасность
Эмульгаторы остаются почти везде: даже в продуктах с пометкой "натуральные". Часто их названия маскируются или вообще не упоминаются в открытых списках FDA. Между тем отдельные потребители, которые имеют заболевания кишечника, пытаются исключать такие вещества из своего рациона и убеждают, что это приносит больше пользы, чем медикаменты.
Что говорят производители
Их позиция неизменна, они убеждают, что эмульгаторы безопасны, одобрены FDA и обеспечивают стабильность продуктов. Но, как заметил бывший руководитель FDA Роберт Калифф, сегодня вопрос не в немедленных реакциях, а в долгосрочных последствиях. А микробиом, который десятилетиями оставался без внимания, может оказаться ключом к переосмыслению всего подхода к пищевой безопасности.
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