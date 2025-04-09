"Шанс на жизнь один на миллион": врачам удалось спасти дочь украинского защитника

Двухлетняя дочь украинского защитника попала в критическое состояние из-за вирусной пневмонии, которая почти полностью парализовала ее дыхание. В течение почти трех недель девочка была полностью зависимой от поддерживающих аппаратов. Ее жизнь удалось спасти благодаря ЭКМО – специальному аппарату, который выполняет функции сердца и легких.

История началась в период первых зимних холодов. Маленькая Софийка попала в Центр педиатрии больницы Святого Николая с высокой температурой. Под наблюдением врачей Ирины Бережной и Елены Бортик ребенок пять дней получал кислородную поддержку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова.

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Тяжелая вирусная инфекция

Однако ее состояние внезапно ухудшилось – критически низкая сатурация (уровень кислорода в крови) и сильная лихорадка поставили жизнь девочки под угрозу. Ее кожа стала синюшной, что стало сигналом для срочной реанимации.

Команда интенсивной терапии сработала молниеносно, вернув Софию к жизни, однако ее состояние оставалось критически тяжелым: аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказался малоэффективным.

Мне сказали, что надежда есть. Но шанс, что она выживет – один из миллиона. Мне разрешали наведываться к дочери в реанимацию. Если бы не решение подключить Софию к аппарату, не знаю чем бы все закончилось,

– рассказывает мама Софийки Олеся.

Аппарат, который дал шанс на жизнь

ЭКМО, или экстракорпоральную мембранную оксигенацию, подключали к Софийке экстренно. Это сложная медицинская процедура, которую выполнили кардиохирурги Александр Ячник и Андрей Пилипец вместе с командой: перфузиологом Василием Ключиком и анестезиологами Юрием Пурским и Яремой Безниско. После успешной операции аппарат начал выполнять жизненно необходимую функцию, насыщая кровь кислородом за пределами тела девочки. Этот процесс длился 19 дней.

В первые дни после перевода дочери в реанимацию, ее папа, военнослужащий, получил короткий отпуск для поддержки семьи.

За все время Софийка провела в больнице 71 день. Из-за длительной нехватки активности и кислорода девочка нуждалась в интенсивной физической терапии. Светлана Кузьмич, физический терапевт, начала работать с маленькой пациенткой еще в отделении реанимации. Первые упражнения помогли Софийке снова научиться держать головку и сидеть. Сегодня, хоть с болью и поддержкой, она делает свои первые шаги.

Весной Софийка праздновала свои третьи именины уже дома – в кругу семьи.