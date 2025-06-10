Впервые за тридцать лет: открыли новый класс антибиотиков против супербактерий

Исследователи из Университета Макмастера (Канада) под руководством профессора биохимии Джерри Райта совершили научный прорыв, впервые за последние 30 лет обнаружив новый класс антибиотиков, способный эффективно бороться с самыми опасными и устойчивыми к лекарствам бактериями.

Свою разработку, которую назвали лариоцидином, ученые представили в престижном журнале Nature, передает 24 Канал.

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Новая надежда в эпоху устойчивых инфекций

Антибиотикорезистентность, по данным ВОЗ, ежегодно уносит жизни около 4,5 миллионов людей – устойчивость бактерий к имеющимся препаратам становится одной из главных угроз для мировой медицины. Именно поэтому поиск новых молекул, способных останавливать рост супербактерий, чрезвычайно важен.

Мы видим, как эффективность известных нам препаратов снижается, ведь бактерии со временем учатся им противостоять. Появление лариоцидина с принципиально другим механизмом действия дает нам шанс догнать эволюцию микробов,

– отмечает Джерри Райт

Что такое лариоцидин

Лариоцидин относится к классу так называемых пептидов лассо – это природные соединения, синтезируемые уникальными видами бактерий рода Paenibacillus. Необычным является и источник открытия: ученые выделили бактерии из обычной почвы во дворе в Гамильтоне, а затем целый год выращивали их в лаборатории, чтобы найти редкие штаммы.

Исследования показали, что лариоцидин способен уничтожать широкий спектр особо опасных патогенов, в частности известную Pseudomonas aeruginosa – одного из самых стойких "супермикробов" современности. Новое вещество атакует бактериальную рибосому – ключевой элемент в процессе синтеза белка, но делает это совсем иначе, чем традиционные антибиотики. Такой подход снижает риск возникновения устойчивости и делает препарат чрезвычайно перспективным.

Почему это открытие так важно

Лариоцидин обладает сразу несколькими уникальными свойствами:

эффективен против бактерий, которые уже не поддаются лечению другими препаратами,

безопасен для клеток человека,

обходит известные механизмы бактериальной устойчивости,

успешно показал себя на животных моделях инфекций.

Научная команда сейчас работает над повышением эффективности молекулы и поиском способов масштабного производства. Это сложная задача, ведь, как отмечает Райт, "природа не создает лекарства специально для человека". Перед лариоцидином еще долгий путь – впереди годы клинических испытаний и инвестиций.