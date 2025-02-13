Искривление носовой перегородки: что делать и какие последствия без лечения

При искривленной носовой перегородке она может смещаться влево или вправо, в результате чего одна из ноздрей становится меньше другой, и это может затруднять дыхание. У людей с такой проблемой часто наблюдаются носовые кровотечения, даже без внешних причин.

Искривление перегородки может быть как врожденным, так и приобретенным, например, в результате травм, когда мяч во время игры в футбол попадает в нос, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

Также на тему Что будет, если не лечить перелом кости

Основные симптомы искривления носовой перегородки

Не всегда искривление носовой перегородки сопровождается симптомами. Многие люди могут даже не подозревать о наличии такой проблемы. Если же симптомы все же проявляются, они могут быть такими:

частая заложенность носа;

носовые кровотечения;

храп;

громкое дыхание;

синусит;

апноэ во время сна - кратковременные остановки дыхания ночью.

Как проводится диагностика искривленной перегородки

Для диагностики искривления носовой перегородки врач собирает анамнез и проводит осмотр носа с использованием специального фонарика или других инструментов.

Лечение и устранение симптомов искривленной перегородки

Симптоматическая терапия

Для облегчения состояния врач может порекомендовать следующие средства:

Противоотечные препараты. Они помогают уменьшить отек в носу и облегчить дыхание. Такие средства могут быть в форме капель или таблеток. Однако их нельзя использовать долгое время, поскольку это может вызвать привыкание, а после прекращения приема симптомы могут усилиться.

Они помогают уменьшить отек в носу и облегчить дыхание. Такие средства могут быть в форме капель или таблеток. Однако их нельзя использовать долгое время, поскольку это может вызвать привыкание, а после прекращения приема симптомы могут усилиться. Антигистаминные препараты. Эти средства предназначены для предотвращения заложенности носа и насморка.

Эти средства предназначены для предотвращения заложенности носа и насморка. Стероидные капли для носа. Они уменьшают воспаление и отек слизистой оболочки носа.

Септопластика септопластика

Если симптоматическое лечение не приносит заметных результатов, врач может предложить провести септопластику – операцию, направленную на коррекцию формы носовой перегородки. Во время этой процедуры хирург выравнивает перегородку, устраняя искривления.

Результаты операции могут быть разными: в некоторых случаях симптомы могут полностью исчезнуть, в других – частично сохраниться. Это зависит от степени искривления перегородки.