Лечение боли без лекарств: создали действенный инновационный метод

Ученые создали инновационную программу, которая позволяет людям самостоятельно уменьшать хроническую боль без лекарств. Эксперты считают, что эта технология может стать важной альтернативой обезболивающим препаратам и помочь в преодолении опиоидной зависимости.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее разработала инновационную систему PainWaive – устройство и приложение, пишет 24 Канал со ссылкой на Journal of Pain.

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Новый прибор против боли

Система PainWaive сочетает использование EEG-гарнитуры и мобильного приложения с играми, основанными на принципах нейробиологической тренировки. Благодаря этому пациенты буквально могут научиться управлять собственной мозговой активностью, связанной с восприятием боли. Такое решение особенно актуально для пациентов, которым не помогают лекарства или они просто недоступны.

В исследовании приняли участие 4 человека с роговичной нейропатической болью – это состояние вызывает дискомфорт и болезненную чувствительность в области глаз, лица и головы. В течение четырех недель участники проходили двадцать домашних сеансов с новым устройством. Как результат, трое из них отметили существенное уменьшение боли, сравнимое с действием сильных обезболивающих.

Как работает PainWaive

Программа фиксирует мозговую активность пользователя и предлагает задания, цель которых – изменить аномальные волновые всплески, которые возникают при хронической боли. Обычно при таких состояниях возникает повышенная активность медленных и быстрых ритмов и снижение альфа-волн, что, по мнению ученых, негативно влияет на работу мозга при восприятии боли.

Для достижения наилучшего эффекта пациенты не только играли в обучающие игры, но и применяли техники ментального контроля – расслаблялись, представляли приятные образы, учились фокусироваться. Такие практики помогли закрепить полученные навыки и продолжать использовать их в повседневной жизни даже после завершения курса.

Разработчики PainWaive стремятся сделать свое решение максимально простым и доступным для домашнего использования. В будущем они надеются, что подобные методики позволят миллионам людей бороться с болью без лекарств и побочных эффектов.