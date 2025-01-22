Современная медицина продолжает удивлять своими достижениями, однако пластический хирург из Тайваня, доктор Чен Вейнон, решил продемонстрировать не только технические возможности, но и человеческую сторону профессии, Прямой эфир операции стал настоящей сенсацией, собрав более 4 миллионов просмотров, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Вазэктомия: что это такое и как проводится

Вазэктомия – это хирургическая процедура, предназначена для мужской контрацепции, при которой семявыводящие протоки перетягиваются и запаиваются, чтобы сперматозоиды не могли попасть в сперму.

Обычно процесс занимает от 10 до 30 минут, выполняется под местной анестезией и имеет практически 100% эффективность. Однако западные специалисты предостерегают, что это вмешательство нужно рассматривать как необратимое, ведь восстановление возможно не всегда.

Тайваньский хирург сделал себе вазэктомию

Доктор Чен Вейнон, отец троих детей, сам решил сделать вазэктомию как подарок для своей жены. Во время операции в прямом эфире он подробно объяснял все этапы, словно проводя мастер-класс. Перед началом процедуры он использовал анестезирующий крем, а затем, вооружившись скальпелем и хирургическими зажимами, начал операцию, оставаясь в сознании.

Это было необычное ощущение – оперировать собственную уретру,

– поделился врач в своем посте в социальных сетях.

Журналисты отметили, что операция заняла больше времени, чем обычно, но завершилась успешно. На следующий день он сообщил, что чувствует себя хорошо, а дискомфорт после вазэктомии был минимальным.

Это видео вызвало резонанс в социальных сетях. Многие пользователи восхищались мужеством врача, признавая его поступок необычным. В то же время некоторые задавали вопросы о законности и безопасности такого подхода. Медицинские власти Тайваня подтвердили, что никаких правонарушений не было, ведь операция проводилась под контролем уролога, готового вмешаться в случае необходимости.