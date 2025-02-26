Процесс начался с выступления обвиняемого, который назвал свои действия ужасными, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Подробно Во Франции хирурга обвинили в изнасиловании 299 детей: он совершал преступления в течение 25 лет

Я обязан перед всеми этими людьми и их близкими признать мои действия и их последствия, которые они будут терпеть всю свою жизнь,

– заявил Ле Скуарнек в суде.

Ранее врач уже был осужден

Это не первый случай, когда Жоэль Ле Скуарнек предстает перед судом.

2005 год – его признали виновным в хранении запрещенных материалов, связанных с детьми, однако он не потерял право заниматься медицинской практикой.

2020 год – мужчину осудили за изнасилование и насилие в отношении четырех детей, в частности двух его племянниц и девочки-соседки.

При аресте у Ле Скуарнека нашли дневники, в которых указана информация о сотнях пострадавших: подробные записи о преступлениях; имена, возраст и адреса детей, а также описание преступных действий, которым они подверглись.

Важно, что. Следователи выяснили, что многие пострадавшие не помнили издевательств, поскольку во время насилия находились под наркозом.

Какое наказание грозит обвиняемому

Жоэлю Ле Скуарнеку грозит максимальное наказание – 20 лет лишения свободы. Ожидается, что судебный процесс продлится почти 4 месяца. Ранее французский суд уже назначал максимальный срок заключения по подобным делам.