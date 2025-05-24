Грибок, убивающий миллионы ежегодно, распространится на новые территории – под угрозой и юг Украины
- Изменение климата может значительно расширить ареал опасного грибка Aspergillus flavus, который вызывает аспергиллез, потенциально охватывая новые регионы, включая юг Украины.
- Аспергиллез особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом, с болезнями легких, онкопациентов или тех, кто перенес COVID-19.
Изменение климата может значительно расширить ареал опасного грибка Aspergillus flavus, который вызывает тяжелое заболевание легких – аспергиллез.
По данным исследования Манчестерского университета, о котором пишет CNN, к 2060 году грибок может охватить новые регионы Северной Америки, Азии и Европы, включая юг Украины, передает 24 Канал. А к 2100 году его распространение может вырасти более чем на 77%, потенциально заражая миллионы людей только в Европе.
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Что известно о грибке
Aspergillus – это плесневые грибы, которые естественно обитают в почве и воздухе. Ежедневно люди вдыхают их микроспоры, но здоровая иммунная система способна справиться с ними. Однако для людей с заболеваниями легких, ослабленным иммунитетом, онкопациентов или тех, кто перенес COVID-19 или трансплантацию органов, эти грибы могут стать смертельно опасными.
По оценкам, смертность от аспергиллеза достигает 20–40%, а его диагностика затруднена из-за неспецифических симптомов – кашель, лихорадку, одышку.
Глобальное потепление ухудшило ситуацию
Ученые также предупреждают, что глобальное потепление может сделать грибки более устойчивыми к высоким температурам – и, как следствие, к защите со стороны человеческого организма. Дополнительную угрозу представляет устойчивость Aspergillus flavus к противогрибковым препаратам – сейчас эффективными считаются только четыре класса лекарств. Этот грибок также опасен для сельского хозяйства, ведь заражает пищевые культуры, влияя на продовольственную безопасность.
В 2022 году ВОЗ включила Aspergillus flavus в список патогенов критического уровня угрозы для здоровья.
"Мы только начинаем понимать, как именно изменение климата влияет на распространение грибковых заболеваний. Но понятно одно: уязвимыми становимся все", – предостерег профессор Калифорнийского университета в Беркли Джастин Ремайс.
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