Как грецкие орехи "запускают" мозг в разное время дня

Горсть грецких орехов на завтрак дает заметный заряд мозга, но в разных сферах - в разное время.

Таких выводы пришли британские ученые из Университета Рединга, передает 24 Канал. В эксперименте приняли участие 32 добровольца в возрасте 18-30 лет.

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Детали исследования

В один из дней они получали мюсли с йогуртом и 50 граммов измельченных грецких орехов, в другой день – мюсли с тем же калоражем без орехов. В течение 6 часов после завтрака участники проходили серию когнитивных тестов, а исследователи следили за активностью их мозга и показателями крови.

Через 2 часа после "орехового" завтрака добровольцы демонстрировали более быструю реакцию и лучшую концентрацию: они легче выдерживали задания на внимание и контроль импульсов,

– говорится в исследовании.

Это связывают с действием жирных кислот и полифенолов из орехов.

Акцент на память

Через 6 часов выяснилось, что в группе, которая ела орехи, память работала эффективнее, чем у тех, кто их не получал. За это время активность зон мозга, ответственных за запоминание, выросла, а в крови участников поднялся уровень глюкозы и снизилось содержание жирных кислот – сочетание, которое, вероятно, поддерживает умственную активность до вечера.

Практический вывод: если вам нужна ясность ума и скорость реакции ближайшие несколько часов – добавьте горсть грецких орехов к своему завтраку. А если хотите улучшения памяти – эффект почувствуете ближе к вечеру.