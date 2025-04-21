Неожиданная причина головной боли – ваши зубы мудрости

Головная боль может быть симптомом многих состояний – от переутомления до инфекций. Однако иногда источником дискомфорта могут быть... зубы мудрости.

Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург Алан Мартинес Лопес в комментарии для Cleveland Clinic, передает 24 Канал.

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Причины головной боли из-за "восьмерок"

Зубы мудрости растут в задней части челюсти, где проходит много нервов. Из-за этого боль в этой области иногда "отдает" в голову, и мы воспринимаем ее как головную.

Есть несколько причин, почему зубы мудрости могут провоцировать боль:

Прорезывание

Обычно это происходит в возрасте 17 – 25 лет. Процесс может сопровождаться воспалением и болью в челюсти, которая распространяется на голову. Если симптомы долговременные, стоит обратиться к стоматологу – возможно, зуб растет неправильно.

Проблемное прорезывание

Из-за эволюционных изменений челюсть стала меньше, поэтому зубам мудрости часто не хватает места. Они могут расти под углом, частично или неправильно, создавая давление на другие зубы и ткани. Это также вызывает боль в челюсти и голове.

Кариес

Из-за сложного расположения зубов мудрости за ними трудно ухаживать. Это повышает риск образования кариеса, воспаления десен и связанной с ними боли.

Кисты

Иногда вблизи непрорезанных зубов мудрости могут образовываться кисты – мешочки с жидкостью. Они случаются редко, но могут вызывать боль в челюсти, инфекции и головную боль.

На что обратить внимание

Если причина головной боли – зубы мудрости, человек часто испытывает также боль:

в челюсти;

под десной;

в самом зубе или рядом с ним.

Важно. Если головная боль длится долго или усиливается, лучше всего обратиться к стоматологу. Он определит причину и назначит лечение – от пломбирования до удаления зуба.

Как уменьшить боль

В домашних условиях боль можно временно облегчить с помощью: