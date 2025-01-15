Фтор в воде: как он влияет на развитие детей

Фторирование водоснабжения играет ключевую роль в поддержании здоровья зубов, однако в некоторых случаях чрезмерные дозы фтора могут представлять риски для здоровья.

Недавнее исследование установило связь между высокими концентрациями фтора в воде и снижением уровня IQ у детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на JAMA Pediatrics.

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Превышение уровня фтора может негативно влиять на детей

Анализ 74 научных работ из 10 стран показал, что даже незначительное увеличение уровня фтора в моче на 1 мг/л может быть связано со снижением IQ на 1,63 балла. Это исследование дает возможность оценить общее потребление фтора.

Уровень фтора в питьевой воде варьируется в зависимости от региона и источника. Например, в Украине концентрация колеблется от 0,12 до 3 мг/л в разных областях.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует содержание фторидов в питьевой воде на уровне от 0,5 до 1 мг/л.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты не являются основанием для полного удаления фтора из водоснабжения. Многие из проанализированных работ имели низкое качество, а значительная часть данных была собрана в странах, где концентрация фтора в воде превышает минимально допустимый уровень (1,5 мг/л).

Для чего фторируют воду

Фторирование воды – добавление фторидов в питьевую воду с целью улучшения здоровья населения. Вот несколько ключевых причин, почему это делается:

Предотвращение кариеса. Исследования показывают, что фторид помогает укрепить эмаль зубов, делая их более устойчивыми к кислотам, которые производят бактерии в ротовой полости. Это особенно важно для детей, у которых формируются зубы.

Экономический фактор. Фторирование воды является относительно недорогим способом улучшения стоматологического здоровья населения, поскольку оно охватывает большое количество людей.

Авторитетные организации здравоохранения, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Американская ассоциация стоматологов, поддерживают эту практику и называют ее безопасной и эффективной.