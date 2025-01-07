Что будет с организмом, если ежедневно есть ферментированные продукты

Ферментированные продукты, в том числе кимчи и соленья, есть в списке полезных и обязательных к употреблению благодаря благоприятному воздействию на микробиом кишечника – сложную экосистему из триллионов микробов, которая играет решающую роль в здоровье человека.

Эмили Лиминг, исследовательница микробиома из Королевского колледжа Лондона, диетолог рассказала Business Insider, почему важно ежедневно употреблять ферментированные продукты, информирует 24 Канал.

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Польза ферментированных продуктов

Ферментация – это процесс, который предусматривает добавление живых бактерий или дрожжей к различным ингредиентам, включая чай, молоко и овощи. Эти ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые часто называют "хорошими" бактериями, населяющими кишечник человека. На микробиом, который включает как полезные, так и вредные бактерии, может положительно влиять разнообразная диета, богатая растительными волокнами.

Такая диета поддерживает рост полезных микроорганизмов, а потребление ферментированных продуктов способствует появлению новых "хороших" элементов в микробиоме.

Новые исследования

Последние научные исследования подтверждают, что ферментированные продукты способствуют увеличению разнообразия микробиома, что является ключевым показателем здоровья кишечника. Также есть данные, свидетельствующие, что ферментированные продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа.

Эмили Лиминг поделилась своими способами, как ежедневно потреблять ферментированные продукты.

Выбирайте кефир вместо йогурта

Кефир - это ферментированный молочный напиток, похож на йогурт, но более жидкий и содержит больше живых микроорганизмов.

Поэтому, диетолог советует заменять кефиром йогурт в рецептах, где это возможно. Например, в ленивой овсянке, которую оставляют на ночь, или в соусах к салатам, или потреблять кефир, как отдельный продукт – это замечательный перекус.



Кефир полезный продукт для вашего кишечника / Фото unsplash

Ферментированные овощи в холодильнике

Лиминг всегда держит в холодильнике квашеную капусту, кимчи, маринованную свеклу и морковь. Она добавляет их в блюда. Это не только разнообразит сак блюд, но и делает их значительно полезнее.

Более того, такие овощи долго хранятся, а еще помогают создавать новые сочетания вкусов. Например, диетолог добавляет ферментированные овощи на тосты с авокадо или к яйцам.

Замена заправок для салатов

Лиминг считает вкус пищи не менее важным, чем полезные свойства продуктов. Еда должна быть не просто полезной, но и вкусной. Создание вкусных, ароматных заправок – отличный способ улучшить вкусовые свойства блюда.

Она всегда держит под рукой качественное оливковое масло холодного отжима, богатое полифенолами, которые, как показывают исследования, перерабатываются микробиомом в полезные молекулы. Чтобы сделать заправку еще более полезной для кишечника, Лиминг часто добавляет в нее кефир.

Использование мисо как основы для супа

Мисо - это паста из ферментированных соевых бобов, которую диетолог советует использовать для супов, чтобы придать блюду насыщенный ферментированный вкус. Это хороший вариант с низким содержанием соли.