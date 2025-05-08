Как партнеры в отношениях влияют на риск алкоголизма друг друга: выявили основные факторы

Вредные привычки и отдельные черты личности могут влиять на модель потребления алкоголя партнером в паре не только непосредственно, но и опосредованно – через изменение роли генетических факторов, связанных со склонностью к злоупотреблению спиртным.

К такому выводу пришли исследователи из США и Финляндии, проведя новое исследование с применением близнецового метода, который позволяет отделить влияние наследственности и окружающей среды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Clinical Psychological Science.

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Ранее эта же команда, в состав которой входят психиатры и специалисты из разных областей из американских и финских университетов, выяснила, что люди с генетической предрасположенностью к алкоголизму реже сталкивались с этой проблемой и злоупотребляли спиртным, находясь в стабильных романтических отношениях.

Новое исследование влияния отношений на алкоголизм

В новом исследовании ученые решили выяснить, могут ли личностные характеристики партнера влиять на генетический риск алкоголизма.

Они проанализировали данные долговременного финского исследования FinnTwin16, в котором приняли участие 1620 близнецов в возрасте 30 – 37 лет, которые находились в стабильных отношениях и употребляли алкоголь. В опросах, посвященных не только алкогольным привычкам, но и курению, личностным чертам и психическому здоровью, участвовали как сами близнецы, так и их партнеры.

Исследователи отметили, что анализ однояйцевых и разнояйцевых близнецов, чьи гены совпадают на 50% и 100% соответственно, позволяет выявить взаимодействие наследственных факторов и окружающей среды, а также их роль в формировании определенных моделей поведения.

Отношения влияют на риск алкоголизма

Полученные результаты подтвердили предыдущие выводы: если один из партнеров злоупотребляет алкоголем или курением, у второго существенно возрастает риск аналогичного поведения. При отдельном анализе монозиготных близнецов стало понятно, что влияние поведения партнера на алкогольные привычки выражено у мужчин сильнее, чем у женщин.

Благодаря статистическому моделированию ученые обнаружили еще одну интересную деталь. Несмотря на то, что наследственность примерно на 50% определяет вероятность развития алкогольной зависимости, под влиянием партнера степень ее влияния может меняться.

В частности, было установлено: генетическая предрасположенность к злоупотреблению спиртным проявляется сильнее у людей, чьи партнеры чаще курят, имеют низкий уровень добросовестности (сознательности) и отличаются более высоким нейротизмом и экстраверсией. В то же время неожиданно выяснилось, что если партнер также имеет склонность к употреблению алкоголя, значимость генетических факторов снижается, а роль внешних факторов возрастает.

Авторы работы считают, что их выводы помогут создать более эффективные программы парной терапии и вмешательства при лечении алкогольной зависимости. Ученые также планируют продолжить исследования, сосредоточившись на том, как динамика отношений в паре и появление детей влияют на формирование алкогольных привычек.