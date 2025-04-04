Насколько вреден общий наркоз для здоровья

Общая анестезия чаще всего ассоциируется с кратковременными побочными эффектами, которые быстро исчезают. Однако в некоторых случаях проблемы с памятью и другими когнитивными функциями могут длиться месяцами и даже годами – особенно это касается пациентов старше 60 лет, страдающих от сопутствующих заболеваний.

Если вы наблюдали, как кто-то приходит в себя после наркоза, или сами испытывали это состояние, вам, наверняка, знакомо ощущение "затуманенного" ума. Неудивительно, что многие люди волнуются, как такой глубокий "сон" повлияет на их мозг и умственные способности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Принцип работы общей анестезии

В большинстве случаев для проведения операций используется анестетик пропофол. Он временно блокирует взаимодействие нейронов в разных областях мозга, что предотвращает передачу болевых сигналов и делает нас без сознания.

Это состояние отличается от обычного сна и больше напоминает обратимую кому. Эффект пропофола быстро проходит – всего через 3 – 5 минут, поэтому его уровень необходимо поддерживать во время операции.

Кратковременные последствия наркоза

Как и у любого препарата, у пропофола есть возможные побочные эффекты. Это не значит, что каждый с ними столкнется, но стоит знать, к чему быть готовым после общей анестезии:

Размытость зрения;

Ощущение спутанности сознания;

Головокружение, слабость, головные боли;

Нарушение сердечного ритма;

Проблемы с координацией.

В большинстве случаев эти побочные эффекты быстро проходят, обычно в течение 24 часов, а иногда даже быстрее.

Долгосрочные последствия наркоза

Иногда состояние спутанности, проблемы с памятью и концентрацией могут сохраняться в течение недели, особенно у пожилых пациентов. В группе риска также находятся очень молодые люди, а также те, кто страдает болезнью Паркинсона или Альцгеймера.

Из-за уже имеющихся проблем с нейронным взаимодействием у этих пациентов анестезия может вызвать дополнительные трудности. Однако в целом осложнения с памятью после операции – это редкость.

Результаты исследований анестезии

Голландские ученые провели исследование на 1823 взрослых в возрасте от 25 до 84 лет, чтобы понять, как общая анестезия влияет на мозг. Участники прошли когнитивные тесты в начале исследования и снова через 6 и 12 лет.

Пациенты, которые перенесли более двух анестезий, обычно были старше и имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония или высокий уровень холестерина. Исследователям пришлось провести сложные математические расчеты, чтобы учесть и сравнить участников по другим факторам риска когнитивных нарушений.

В результате выяснили, что те, кто перенес более одной операции, хуже справлялись с задачами на внимание и скорость мышления. Однако количество операций не влияло на результаты других тестов – памяти, обучения или скорости обработки информации.

Важно отметить, что на долгосрочные когнитивные способности значительно больше влияли следующие факторы:

Высокое кровяное давление;

Высокий уровень холестерина;

Сахарный диабет 2 типа;

Курение и злоупотребление алкоголем;

Низкий уровень образования.

Исследователи подчеркивают, что факторы образа жизни имеют большее влияние и могут быть изменены легче, чем последствия общей анестезии. Операции не проводятся без необходимости, и риски отказа от них значительно выше, чем возможные проблемы с памятью. Поэтому лучше отказаться от вредных привычек, чем от необходимых операций.