Инъекция дважды в год: в ЕС одобрили лекарство, почти полностью блокирующее ВИЧ
- Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило препарат Ленкапавир для лечения ВИЧ-инфекции, что вводится дважды в год и обеспечивает шестимесячную защиту.
- Препарат Ленкапавир показывает высокую эффективность в предотвращении передачи ВИЧ и рекомендован для взрослых с резистентными формами ВИЧ, однако существуют ограничения на его доступность в некоторых регионах.
- Ленкапавир уже имеет одобрение FDA и ВОЗ, а также запланировано его внедрение в 27 странах ЕС, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.
- Компания Gilead согласилась на продажу дешевых генерических версий в 120 странах с высокими уровнями заболеваемости, но Латинская Америка исключена из этого перечня, что может стать препятствием для глобального контроля эпидемии.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало положительное заключение по использованию нового препарата Ленкапавир (Lenacapavir) для лечения ВИЧ-инфекции. Его уже одобрила Еврокомиссия.
Препарат будет доступен в ЕС?
Его вводят только дважды в год, и он обеспечивает защиту от вируса на 6 месяцев. Ожидается, что после утверждения Еврокомиссией препарат станет доступным в 27 странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
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Что известно о препарте?
Ленкапавир (торговое название – Yeztuo) – это инновационное противовирусное средство, принадлежащее к новому классу препаратов – ингибиторов капсидов ВИЧ. Он действует не так, как большинство имеющихся лекарств, и его можно вводить только раз в 6 месяцев, что значительно упрощает лечение для пациентов.
Ленакапавир уже применяется для лечения людей с ВИЧ, а теперь ученые подтвердили его эффективность и для предотвращения инфицирования.
Препарат рекомендуется к применению у взрослых с резистентными формами ВИЧ, когда предыдущее лечение оказалось неэффективным. Его будут использовать в комбинации с другими антиретровирусными средствами.
Важно. По данным исследований, препарат почти на 100% останавливает передачу вируса как среди мужчин, так и среди женщин. Ленкапавир демонстрирует высокую эффективность в снижении вирусной нагрузки даже в сложных случаях, когда другие методы не давали результата.
Ожидается, что внедрение Ленкапавира изменит подход к терапии ВИЧ, особенно для тех пациентов, которые сталкиваются с многочисленными побочными эффектами или имеют устойчивость к другим препаратам.
Препарат имеет одобрение FDA и ВОЗ
В июне этого года американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) также одобрило использование ленакапавира для профилактики ВИЧ. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам добавить его в перечень доступных средств для людей с повышенным риском заражения.
Почему это действительно важно?
Исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима заявила, что новый препарат "может изменить траекторию эпидемии", если будет действительно доступным всем, кто в этом нуждается.
Однако эксперты предупредили и о потенциальной проблеме – ограниченную доступность лекарств. Производитель Gilead уже согласился на продажу более дешевых генерических версий в 120 странах с высокими уровнями заболеваемости, преимущественно в Африке, Азии и Карибском регионе. Однако из этого перечня исключена почти вся Латинская Америка, где количество новых случаев ВИЧ активно растет. Это может стать серьезным препятствием для глобального контроля над эпидемией.
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