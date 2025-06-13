Какую функцию выполняет аппендикс и как на здоровье влияет его удаление
- Существует миф об обязательном удалении аппендикса у космонавтов перед полетом. Но сейчас от этого отказались.
- Считается, что аппендикс не имеет значения для организма. Но это не так, он выполняет важные функции.
Наверняка вы сталкивались с мифом: космонавтам перед отправкой в космос обязательно удаляют аппендикс. Мол, этот маленький отросток слепой кишки не имеет никакого значения для организма, а жить без него можно без проблем. Но так ли это на самом деле?
Аппендикс – это небольшой червеобразный отросток, отходящий от слепой кишки на стыке тонкого и толстого кишечника. Основная опасность, связана с ним, – риск развития аппендицита, ише 24 Канал со ссылкой на The Conversation.
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Воспаленный аппендикс может разорваться, вызвав перитонит – смертельно опасное состояние, если медицинская помощь недоступна.
Вот почему раньше людям, которые шли в длительные экспедиции в труднодоступные регионы (например, на полярные станции или в космос), рекомендовали заранее удалить аппендикс. Врачи считали, что это помогает избежать непредвиденных угроз во время миссии – ведь экстренная хирургия на орбите или в Антарктиде невозможна.
Действительно ли аппендикс ненужен
Долгое время аппендикс считали рудиментом – органом, который потерял свои функции по мере эволюции человека. Наши далекие предки употребляли много сырой растительной пищи, и аппендикс участвовал в переваривании клетчатки. Однако с изменением рациона и появлением термически обработанных продуктов его значимость казалась утраченной.
Современные исследования, однако, показывают: аппендикс не так прост, как казалось ранее. Микробиолог Игнасио Лопес-Гони из Университета Наварры, утверждает: этот орган выполняет ряд важных функций.
Аппендикс и иммунитет
Оказывается, аппендикс активно участвует в формировании иммунной защиты, особенно у детей. Его лимфоидная ткань, похожа на ту, что в других отделах кишечника, способствует созреванию иммунных клеток и выработке специфических антител, которые регулируют баланс микрофлоры.
Кроме того, аппендикс служит своеобразным "убежищем" для полезных бактерий: там живут уникальные микробные колонии, отличающиеся от остальной микрофлоры кишечника. После перенесенных инфекций или приема антибиотиков именно с аппендикса начинается восстановление здорового бактериального баланса.
Данные исследований показывают, что после удаления аппендикса снижается разнообразие бактерий в кишечнике, а полезные микроорганизмы исчезают. Это может приводить к нарушению микробиоты и даже увеличивать риск развития некоторых заболеваний – от рецидивов инфекции Clostridioides difficile и воспалительных заболеваний кишечника до сердечно-сосудистых проблем и болезни Паркинсона.
Почему астронавтам больше не удаляют аппендикс
В прошлом удаление аппендикса космонавтам было стандартной мерой предосторожности. Сегодня же НАСА отказалось от этой практики: изучение долгосрочных последствий показало, что необоснованное вмешательство может нанести больше вреда, чем пользы. Операция связана с рисками осложнений, а измененная микрофлора способна негативно влиять на здоровье экипажа в долгосрочной перспективе.
Сейчас приоритет – тщательный медицинский отбор и поддержание здоровья астронавтов с возможностью оказания скорой помощи при малейших признаках воспаления.
Аппендикс – вовсе не "лишний" орган, а важный участник сложной системы иммунной защиты и регуляции микрофлоры кишечника. Удалять его без серьезных медицинских показаний не стоит: это может нарушить баланс микробиома и ослабить иммунные функции организма.
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