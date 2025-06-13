Какую функцию выполняет аппендикс и как на здоровье влияет его удаление

Наверняка вы сталкивались с мифом: космонавтам перед отправкой в космос обязательно удаляют аппендикс. Мол, этот маленький отросток слепой кишки не имеет никакого значения для организма, а жить без него можно без проблем. Но так ли это на самом деле?

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