Рак толстой кишки можно будет диагностировать без колоноскопии: точность нового анализа 90%

Международная группа ученых создала экспериментальный анализ крови, который способен с высокой точностью выявлять рак толстой кишки у людей среднего и пожилого возраста.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Oncology, сообщает 24 Канал. Результаты также уже представили на симпозиуме Американского общества клинической онкологии желудочно-кишечного тракта в Сан-Франциско.

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Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие более 40 тысяч человек в возрасте от 45 до 85 лет. Участникам провели анализ крови, а затем стандартную колоноскопию – основной метод диагностики рака толстой кишки. Далее ученые сравнили результаты двух тестов, чтобы оценить точность анализа крови.

"Этот анализ – новый инструмент в наборе методов скрининга колоректального рака", – отметила доктор Памела Кунц, руководитель отделения медицинской онкологии желудочно-кишечного тракта Йельской школы медицины.

Важно. Анализ крови показал 90% точности в исключении рака толстой кишки у здоровых людей.

Почему это важно

Ученые уверены, что массовое использование анализа повысит уровень ранней диагностики этого заболевания. Сейчас золотым стандартом скрининга рака толстой кишки является колоноскопия – процедура, которая предусматривает эндоскопическое исследование внутренней поверхности кишечника.

Однако в США 22% людей, которым рекомендовано проходить этот скрининг, никогда его не делали. Причин немало, среди них: необходимость специальной подготовки; дискомфорт во время процедуры; использование анестезии.

"Нам нужны альтернативные методы скрининга, которые будут безопасными, удобными и доступными. Анализ крови может значительно улучшить уровень ранней диагностики рака толстой кишки", – убеждены ученые.

Поэтому, ученые планируют продолжить изучение долгосрочного влияния нового метода и исследовать его эффективность по сравнению с другими диагностическими тестами.

Если разработка получит официальное одобрение, этот анализ крови может стать простой и эффективной альтернативой колоноскопии.