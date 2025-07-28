12-летняя Кира пришла в себя: что известно о состоянии девочки, которой пересадили сердце под обстрелами
- 12-летняя Кира успешно перенесла уникальную трансплантацию сердца во время ракетной атаки 8 июля, ее состояние стабильное, она самостоятельно дышит и восстанавливается.
- Операция была частью трех трансплантаций детей той же ночью, донором стала четырехлетняя девочка, чьи органы пересадили еще двум подросткам.
Девочка, которой провели уникальную трансплантацию сердца прямо во время массированной ракетной атаки 8 июля, - в сознании.
О положительной динамике рассказал директор Института сердца Борис Тодуров, информирует 24 Канал. По словам Тодурова, сейчас состояние ребенка - стабильное и он постепенно восстанавливается:
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Почему операция была уникальной?
Из-за врожденной дилатационной миокардиопатии сердце ребенка перестало функционировать должным образом. В чрезвычайно критическом состоянии врачи сначала имплантировали ей механическое сердце – оно обеспечивало кровообращение, пока искали донорский орган.
Но на чудо, уже на следующие сутки появился донор, и трансплантацию удалось провести. По словам Бориса Тодурова, донорское сердце везли в Институт сердца в то время, когда Киев был под ракетной атакой.
"Сейчас она идет на поправку. Девочка просто замечательная", – отметил кардиохирург.
Что известно о состоянии девочки?
Сейчас состояние ребенка стабильное. Она уже самостоятельно дышит, реагирует на вопросы, разговаривает с мамой и даже улыбается, сообщило Общественное со ссылкой на заведующую Центра детской кардиохирургии Института сердца Екатерину Спаситель.
"Она пришла в себя, улыбнулась маме. Она говорит, двигается, осознает, что происходит", – рассказала врач.
Операция стала частью трех трансплантаций детей, проведенных той же ночью в "Охматдете" совместно с Институтом сердца. Донором стала четырехлетняя девочка, чьи родители позволили пересадить органы еще двум подросткам: печень – 16-летней девушке, почки – 14-летнему парню.
В тот день по Киеву было выпущено 397 беспилотников и 18 ракет, по всем районам столицы зафиксировано попадание и падение обломков. Погибло по меньшей мере два человека, более 20 получили травмы
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