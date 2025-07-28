12-річна Кіра прийшла до тями: що відомо про стан дівчинки, якій пересадили серце під обстрілами
- 12-річна Кіра успішно перенесла унікальну трансплантацію серця під час ракетної атаки 8 липня, її стан стабільний, вона самостійно дихає та відновлюється.
- Операція була частиною трьох трансплантацій дітей тієї ж ночі, донором стала чотирирічна дівчинка, чиї органи пересадили ще двом підліткам.
Дівчинка, якій провели унікальну трансплантацію серця просто під час масованої ракетної атаки 8 липня, — у свідомості.
Про позитивну динаміку розповів директор Інституту серця Борис Тодуров, інформує 24 Канал. За словами Тодурова, наразі стан дитини — стабільний і вона поступово відновлюється:
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Чому операція була унікальною?
Через вроджену дилатаційну міокардіопатію серце дитини перестало функціонувати належним чином. У надзвичайно критичному стані лікарі спочатку імплантували їй механічне серце – воно забезпечувало кровообіг, поки шукали донорський орган.
Та на диво, вже на наступну добу з'явився донор, і було трансплантацію вдалось провести. За словами Бориса Тодурова, донорське серце везли до Інституту серця в той час, коли Київ був під ракетною атакою.
"Зараз вона іде на поправку. Дівчинка просто чудова", – зазначив кардіохірург.
Що відомо про стан дівчинки?
Нині стан дитини стабільний. Вона вже самостійно дихає, реагує на запитання, розмовляє з мамою та навіть усміхається, повідомило Суспільне з посиланням на завідувачку Центру дитячої кардіохірургії Інституту серця Катерину Спаситель.
"Вона прийшла до тями, усміхнулась мамі. Вона говорить, рухається, усвідомлює, що відбувається", – розповіла лікарка.
Операція стала частиною трьох трансплантацій дітей, проведених тієї ж ночі у "Охматдиті" спільно з Інститутом серця. Донором став чотирирічна дівчинка, чиї батьки дозволили пересадити органи ще двом підліткам: печінку – 16-річній дівчині, нирки – 14-річному хлопцю.
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