"Новый антивакцинаторский шабаш": действительно ли прививки против коронавируса опасны

Недавно внимание общества привлекли сообщения, утверждающие о якобы ужасном вреде вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. В качестве "доказательства" приводят статью, опубликованную в научном журнале Vaccines, где анализировались данные более 90 миллионов человек.

Однако критики вакцин исказили выводы исследования, заявляя, что вакцины якобы опаснее самой болезни, об этом написал биолог Александр Панчин, передает 24 Канал.

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Какие результаты исследования на самом деле

Важно обращаться к первоисточнику, чтобы понять, какие выводы действительно можно сделать. Вот две ключевые цитаты из этого исследования:

Исследования показали, что вероятность развития исследуемых состояний, таких как синдром Гийена-Барре, миокардит или острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM), выше после заражения SARS-CoV-2, чем после вакцинации.

Риск возникновения неврологических осложнений после острой инфекции SARS-CoV-2 был до 617 раз выше, чем после вакцинации от COVID-19, что свидетельствует о том, что польза от вакцинации значительно превышает возможные риски.

Эти данные базируются на обзоре научной литературы, и они прямо указывают на то, что риски, связанные с самой инфекцией SARS-CoV-2, намного превышают возможные риски от использования вакцин.

Были ли обнаружены катастрофические побочные эффекты вакцин

Исследование не выявило доказательств того, что вакцины вызывают какие-то катастрофические побочные эффекты. В рамках этой работы ученые анализировали частоту различных заболеваний в течение 42 дней после вакцинации, сравнивая эти показатели с данными за 2015 – 2019 годы в тех же регионах.

Однако важно учитывать контекст:

Появление COVID-19. Само заболевание повышает риск многих болезней. Изменения образа жизни. Периоды самоизоляции и дистанционной работы могли способствовать снижению физической активности. Изменения в доступе к медицине. Пациенты реже стали обращаться за медицинской помощью, что могло повлиять на статистику.

Ключевая проблема заключается в том, что в исследовании отсутствует прямое сравнение вакцинированных и невакцинированных людей при одинаковых условиях. Это затрудняет возможность делать однозначные выводы. Зато исследование анализировало старые данные, которые могли быть искажены внешними факторами, такими как изменения в системе здравоохранения или поведении пациентов.

Если кто-то использует это исследование как аргумент против вакцинации, стоит помнить, что его выводы прямо указывают в пользу вакцинации, ведь риски после болезни в разы выше. Например, риск неврологических осложнений после острой инфекции SARS-CoV-2 превышал таковой после вакцинации до 617 раз.

Таким образом, статья в Vaccines – это не доказательство вреда вакцин, а наоборот, подтверждение их эффективности и безопасности.