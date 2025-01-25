У ЦРУ появилась приоритетная теория происхождения COVID-19

ЦРУ долгое время не хватало данных для однозначного вывода о происхождении пандемии COVID-19. Однако теперь у ведомства есть приоритетная теория.

ЦРУ продолжит расследование по делу происхождения COVID-19, но имеет все же большие подозрения в причастности биолабораторий Китая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Какая приоритетная версия происхождения COVID-19 в ЦРУ

На этой неделе агентство представило обновленную оценку происхождения COVID-19, в которой склоняется к гипотезе о лабораторной утечке. Как отмечают официальные лица, это изменение не базируется на новых разведывательных данных, а на более детальном анализе уже имеющейся информации, включая условия работы лабораторий в Ухане перед началом пандемии. В то же время агентство продолжает считать правдоподобной и версию природного происхождения вируса.

Обратите внимание! Во времена администрации Байдена разведывательное сообщество склонялось к теории, что вирус пришел с рынка. Но тогда тоже не было уверенности, что это именно так.

Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф давно поддерживает теорию лабораторного происхождения. Он считает, что раскрытие этого вопроса имеет важное значение для американо-китайских отношений.

Изменения в подходах ЦРУ произошли после того, как Рэтклифф заявил Breitbart News, что больше не хочет, чтобы агентство оставалось "в стороне" дебатов о происхождении пандемии COVID-19. Официальные лица заявили, что агентство не склоняет своих взглядов к новому боссу, и что новая оценка и до этого была актуальна в течение некоторого времени.

В последние недели правления администрации Байдена Джейк Салливан, советник по вопросам национальной безопасности, приказал провести новый секретный обзор происхождения пандемии. Высокопоставленный чиновник США сказал, что господин Рэтклифф просто решил рассекретить и обнародовать новый анализ.

Несмотря на изменение оценок, агентство все еще отмечает "низкий уровень достоверности" своих выводов, поскольку разведданные остаются фрагментарными. Китайское правительство неохотно сотрудничает, что затрудняет получение дополнительных доказательств.

Даже при отсутствии надежных разведывательных данных, гипотеза об утечке информации из лаборатории набирает распространение в шпионских агентствах. Впрочем, часть аналитиков ставит под сомнение оправданность такого изменения позиции при отсутствии новой информации.

Бывшие чиновники утверждают, что не против повторного анализа данных о происхождении COVID-19. Президент Байден в начале своего срока приказал пересмотреть разведывательные материалы после того, как стало известно о наличии непроверенных доказательств.

Господин Рэтклифф, возглавлявший национальную разведку при Трампе, поднял вопрос о возможной политизации деятельности разведывательных служб. В 2023 году он в статье для Fox News заявил, что ЦРУ не стремилось рассматривать лабораторную теорию, чтобы избежать потенциальных геополитических трудностей для администрации Байдена.

Господин Рэтклифф сказал в четверг, когда он принимал присягу, что взгляд на происхождение COVID-19 является приоритетом его первого дня на посту.

Я считаю, что наш интеллект, наша наука и наш здравый смысл – все это действительно диктует то, что происхождение Covid – это утечка информации в Уханьском институте вирусологии,

– сказал он Breitbart.

"Но ЦРУ не сделало такой оценки или по крайней мере не сделало такой оценки публично. Поэтому я собираюсь сосредоточиться на этом, взглянуть на разведывательные данные и убедиться, что общественность знает, что агентство собирается сойти с кулуара", – добавил Рэтклифф.

Высокопоставленные чиновники разведки в администрации Байдена защищают свой процесс и методологию. Они заявили, что ни одна разведданная не была скрыта, и настаивают, что политика не повлияла на их анализ. Эти официальные лица говорят, что существуют мощные логические аргументы как для утечки из лаборатории, так и для теорий о естественных причинах.

Чтобы подтвердить теорию естественного происхождения, офицеры разведки хотели бы найти животное, которое передало его человеку, или найти летучую мышь, которая является носителем того, что было вероятным предком коронавируса. Аналогично, чтобы закрыть лабораторную утечку, разведывательное сообщество хотело бы найти доказательства того, что одна из лабораторий в Ухане работала над вирусом-предшественником, который непосредственно привел к эпидемии.

Но Рэтклифф пообещал более агрессивное ЦРУ, и вполне возможно, что он прикажет выполнить больше действий, чтобы проникнуть в лаборатории в Ухане или к китайскому правительству в поисках информации.