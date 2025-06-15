Что на самом деле видят незрячие люди

Существует распространенное представление, что незрячие люди видят только темноту или черный цвет. Но на самом деле многие из них способны воспринимать свет, цвета, контуры и даже движение.

О том, как именно незрячие люди воспринимают мир, какие бывают типы нарушений зрения и как адаптируются к жизни без зрения, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные MedicalNewsToday.

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Какими бывают нарушения зрения

Снижение зрения – это не всегда полная слепота. Под этим понятием скрываются различные состояния: от легкого размытия изображений до полной потери световосприятия. Основные типы:

нарушение зрения – любое снижение способности видеть, влияющее на повседневную жизнь.

пониженное зрение – человек видит нечетко, имеет трудности с ночным или боковым зрением, не узнает лица.

полная слепота – редкое состояние, когда полностью отсутствует даже восприятие света.

Как именно выглядит мир для незрячих Визуальный опыт незрячих людей очень отличается и зависит от степени потери зрения: зрение может быть размытым или туманным; изображения могут содержать пятна или волнистые линии; возникают проблемы со зрением в темноте или чрезмерная чувствительность к яркому свету; поле зрения может быть суженным или вообще отсутствовать.

Обратите внимание. Те, кто родился незрячим, не представляют цветов и не могут описать свой опыт как "темноту" – для них это абстрактное понятие. Зато те, кто потерял зрение в зрелом возрасте, могут помнить цвета и воспроизводить их в своем воображении.

Воспринимают ли незрячие свет и цвета

Около 85% людей с серьезными нарушениями зрения сохраняют способность к световосприятию. Они могут:

определить, или в помещении светло;

ориентироваться в пространстве, где есть источник света;

видеть яркие, насыщенные цвета, отражающие больше света.

Однако некоторые цвета, особенно пастельные или похожие между собой оттенки, трудно распознаются. Люди с полной потерей зрения цветов не видят, но если они имели зрение в прошлом, могут представлять их на слух.

Кстати, цветная слепота (дальтонизм) – это отдельное состояние, при котором цвета воспринимаются иначе, а не полностью отсутствуют. Самый распространенный тип – красно-зеленый дальтонизм.