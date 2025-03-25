Все о волчанке: почему ее так трудно диагностировать и невозможно полностью вылечить

С волчанкой живут около пяти миллионов людей во всем мире. В популярном сериале о докторе Хаусе почти в каждой серии предполагали именно этот диагноз, но звучала знаменитая фраза: "It's never lupus" ("Это никогда не волчанка").

На этот раз разберем основные вопросы об этом заболевании, симптомы которого у каждого пациента проявляются по-разному, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Lupus Foundation of America.

Также на тему Можно ли "хрустеть" шеей: последствия объяснил врач

Что такое волчанка

Волчанка - это хроническое системное аутоиммунное заболевание.

Аутоиммунное означает, что иммунная система атакует не только инфекции, но и собственные здоровые ткани организма.

Системное означает, что болезнь влияет сразу на несколько органов и систем: суставы, кожу, сердце, почки, мозг и другие.

Хроническое означает длительное заболевание, которое может сохраняться годами.

Причины возникновения волчанки до сих пор точно не установлены.

Когда говорят о волчанке, чаще всего имеют в виду системную красную волчанку (СКВ). Кроме нее, существуют кожная форма, лекарственно индуцированная (вызванная определенными препаратами) и неонатальная, которая поражает детей матерей с этим заболеванием.

Почему важно знать о СКВ

Волчанка чаще всего поражает людей в возрасте от 15 до 44 лет. Женщины составляют 90% всех больных. Но предсказать, у кого именно и в каком возрасте появится болезнь, невозможно. Поскольку волчанка поражает множество органов, ее симптомы проявляются по-разному, а диагностика часто затруднена. В среднем от начала заболевания до установления диагноза проходит около 6 лет.

Несмотря на сложность болезни, благодаря современным методам диагностики и поддерживающей терапии большинство пациентов продолжают жить полноценной жизнью. Однако 10 – 15% людей умирают от осложнений. Волчанка входит в двадцать основных причин смертности женщин в возрасте от 5 до 64 лет.

Причины развития волчанки

Точные причины появления волчанки неизвестны. Ген волчанки не найден, хотя выявлено около 30 генетических участков, связанных со склонностью к этому заболеванию. Большинство из этих генов отвечают за работу иммунной системы. Вероятно, изменения в них влияют на то, почему иммунная система начинает атаковать организм.

Генетика влияет на развитие волчанки только на 18%. Остальные факторы, таких как влияние токсинов, инфекций, стресса, приема определенных препаратов или женские гормоны, могут активировать болезнь. По исследованиям, в 10% случаев провокаторами становятся наркотики.

Симптомы системной красной волчанки

Волчанка известна как "большой имитатор", ведь ее проявления напоминают симптомы многих других болезней. У каждого пациента она проявляется по-своему, а универсального теста для диагностики не существует.

Диагноз "системная красная волчанка" ставят, если совпадают четыре из следующих 11 критериев:

Сыпь в виде бабочки на щеках (характерный, но необязательный симптом). Красные пятна на коже. Чувствительность к солнечному свету (появление сыпи после пребывания на солнце). Язвы на слизистых оболочках (рта или носа). Воспаление тканей, которые покрывают внутренние органы, включая сердце. Боль и отеки в суставах. Проблемы с почками (наличие белка в моче, изменения в анализах крови). Нарушение нервной системы (судороги, потеря равновесия и т.д.). Снижение уровня клеток крови. Иммунные нарушения (выявление специфических антител). Наличие антинуклеарных антител в крови (АНАтест).

Среди других частых симптомов – головная боль, хроническая усталость, субфебрильная температура, выпадение волос, боли в груди при дыхании. Симптомы могут появляться внезапно или развиваться медленно, быть легкими или тяжелыми, временными или постоянными. У большинства пациентов болезнь проявляется в виде периодических обострений, после которых состояние временно улучшается.

Как лечить волчанку

Если симптомы похожи на волчанку, сначала нужно обратиться к ревматологу. В зависимости от пораженных органов к лечению могут привлекаться дерматологи, кардиологи, нефрологи и другие специалисты. Главная цель поддерживающей терапии – уменьшить частоту обострений и минимизировать поражение органов. Поиск эффективного лечения может длиться годами.

Из-за разнообразия симптомов лечение включает несколько групп препаратов:

Обезболивающие и противовоспалительные средства (например, ибупрофен, напроксен) для снятия боли и отека.

Гидроксихлорохин (антималярийный препарат), который уменьшает воспаление и защищает кожу.

Кортикостероиды, снимающие воспаление и помогающие при поражении почек.

Иммуносупрессоры, которые подавляют активность иммунной системы, чтобы уменьшить атаку на собственные ткани.

Кроме медикаментозного лечения, важны изменения образа жизни. Пациенты с волчанкой часто испытывают страхи и тревогу за свое здоровье, поэтому поддержка близких чрезвычайно важна.

Что произойдет без лечения

Без надлежащего лечения волчанка постепенно поражает новые органы, что приводит к их разрушению. Наиболее опасные осложнения – почечная недостаточность и повреждение сосудов. Кроме того, пациенты могут сталкиваться с когнитивными нарушениями, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, воспалением легких и других органов. У женщин с волчанкой риск выкидышей значительно выше.