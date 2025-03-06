Замкнутый круг страха и волнения о собственном здоровье: что такое ипохондрия и как ее преодолеть

Все люди хотя бы немного волнуются о своем здоровье. Болезни, боль, визиты к врачам или необходимость постоянно консультироваться с врачом – очевидно, не приносят никому радости. Однако иногда это обычное беспокойство может перерасти в навязчивую идею –ипохондрию.

Ипохондрия, или ипохондрическое расстройство, характеризуется чрезвычайно сильным страхом наличия серьезного заболевания или ожиданием такой болезни. Люди с таким расстройством склонны воспринимать обычные функции их организма как признаки болезни.

Также на тему Как перестать лезть в поминальную яму: практические советы, чтобы улучшить настроение

Ипохондрия – замкнутый круг

Даже после получения медицинских подтверждений отсутствия проблем, ипохондрики продолжают верить, что они больны. Такие постоянные страхи способны разрушать карьеру, отношения и обычный ритм жизни. Сосредоточенность на своем здоровье становится для них неконтролируемой, ведь их страхи кажутся абсолютно реальными.

Чаще всего ипохондрики делятся на две категории:

Те, кто ищет помощь. Такие люди постоянно посещают врачей, проходят множество обследований и анализов, пытаясь найти подтверждение своим страхам.

Те, кто избегает помощи. Эти люди, наоборот, стараются не иметь дел с медициной, избегая врачей из-за недоверия и убежденности в том, что их тревоги никто не воспринимает всерьез.

Ипохондрия напоминает замкнутый круг: чем больше человек волнуется о своем здоровье, тем хуже становится его психологическое состояние. Такие люди уделяют огромное внимание каждому телесному ощущению, которое для большинства было бы незаметным. Любая боль, кашель или дискомфорт становится для них признаком смертельного заболевания.

Почему возникает ипохондрия

Среди причин развития ипохондрии исследователи выделяют особенности нервной системы, повышенную тревожность и наличие других психических расстройств: депрессии, ОКР или панических атак. Иногда триггером может стать травматическое событие, например, переживание потери близкого человека.

Существует несколько факторов, которые могут повысить вероятность возникновения ипохондрии:

Психологические травмы в детстве, такие как насилие или пренебрежение потребностями;

Постоянный сильный стресс;

Наличие похожих проблем у членов семьи;

Пережитые серьезные болезни в детстве или болезни близких;

Расстройства психики, такие как депрессия или тревожные расстройства;

Перенесенные эмоциональные и физические травмы.

Симптомы ипохондрии

Для ипохондрии характерен постоянный страх быть серьезно больным, при этом конкретные опасения могут часто меняться. В некоторых случаях у таких людей могут быть диагностированы реальные физические заболевания, однако они преувеличивают их серьезность.

Симптомы расстройства включают:

избегание общественных мест из-за страха заразиться болезнью;

постоянный поиск информации о болезнях и их симптомах;

преувеличение значения симптомов, например, восприятие обычного кашля как признака рака;

постоянные разговоры о своем здоровье;

повышенное внимание к нормальным телесным функциям, таких как ритм сердцебиения;

непрерывные проверки состояния организма, например, контроль температуры или давления;

поиск поддержки и заверения от близких;

тревожность относительно обычных процессов, таких как потоотделение.

Основной признак ипохондрии – это длительное беспокойство о здоровье, даже если медицинские результаты указывают на отсутствие угроз.

Как помочь ипохондрику

Страх и постоянное волнение могут вызвать серьезные проблемы – от стресса до нарушений психического и физического состояния. Некоторые пациенты склонны к депрессии или даже имеют суицидальные мысли. Также ипохондрия может приводить к финансовым трудностям из-за больших медицинских расходов и потери работы.

Если симптомы не дают покоя, прежде всего стоит проконсультироваться с терапевтом. В случае отсутствия медицинских оснований для тревоги важно внимательно следить за своим психическим состоянием.

Лечение ипохондрии часто проводится при участии психиатра или психотерапевта и базируется на:

приеме антидепрессантов, чтобы снизить уровень тревожности;

когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая помогает обсуждать страхи и развивать стратегии их преодоления.

Хотя ипохондрию сложно вылечить, определенный прогресс возможен. Исследования показывают, что антидепрессанты, такие как флуоксетин, могут давать положительные результаты. Также КПТ помогает пациентам осознавать корни своего поведения и учиться справляться с ним.

Как помочь самому себе

Существуют способы, которые могут помочь самостоятельно справиться с ипохондрией:

освоение техник управления стрессом и релаксации; отказ от самостоятельного поиска симптомов в интернете; занятия хобби и другими активностями; отказ от алкоголя и других веществ, усиливающих тревогу; осознание того, что нормальные телесные ощущения – это естественные процессы; планирование регулярных встреч с врачом, чтобы избежать лишних волнений.

Можно использовать три подхода:

Переключение внимания: занятия садоводством, уборкой, кроссвордами или искусством помогают отвлекаться. Во время такого досуга важно сосредотачиваться на деталях, например, запахах, звуках или тактильных ощущениях.

Практика осознанности: использование медитаций, упражнений на заземление и прослушивание музыки с концентрацией на текстах и мелодии.

Опровержение тревожных мыслей: когнитивная диффузия помогает выявить и переформулировать их. Например, вместо "со мной что-то не так" повторять "это только мои мысли – на самом деле все нормально".

Эти методы в сочетании с консультациями специалистов помогут справиться с ипохондрией и улучшить качество жизни.