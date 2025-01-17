В настоящее время причины возникновения аденомиоза остаются невыясненными. Существуют предположения, что на развитие этого состояния могут влиять травмы, операции, генетика, воспалительные процессы и гормональные изменения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Что такое аденомиоз
Согласно одной из новых теорий, причиной могут быть стволовые клетки, проникающие в ткани миометрия. Матка состоит из трех основных слоев тканей:
- Периметрий – внешняя серозная оболочка;
- Миометрий – мышечная оболочка;
- Эндометрий – внутренняя слизистая оболочка.
Эндометрий подвергается значительным изменениям в течение менструального цикла и отторгается во время менструации, что приводит к менструальному кровотечению. В нормальных условиях клетки эндометрия должны быть только внутри матки. Если они располагаются вне матки, на других органах, это состояние называется эндометриозом. Когда же эндометрий проникает в миометрий, это расстройство именуется аденомиозом.
Симптомы аденомиоза
Аденомиоз не всегда обладает симптомами, и примерно у одной из трех женщин заболевание может оставаться незамеченным. К симптомам, которые могут возникать, относят:
- Обильные и длительные менструации.
- Сильные спазмы или резкие боли во время менструации, известные как дисменорея.
- Боль во время полового акта (диспареуния).
- Хроническая боль в области таза и низа живота, проявляющаяся вне менструации.
Диагностика аденомиоза
Процесс диагностики может включать в себя:
- Физический осмотр на гинекологическом кресле, где врач может заметить увеличение матки из-за разрастания эндометриальных очагов.
- Ультразвуковое исследование (УЗИ).
- Магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение аденомиоза
При отсутствии симптомов аденомиоз, как правило, не требует лечения и может исчезнуть с наступлением менопаузы. Если же есть симптомы и последствия, такие как анемия из-за обильных менструаций, могут быть предложены следующие варианты терапии:
- Нестероидные противовоспалительные средства, например, ибупрофен, для уменьшения боли и кровопотерь.
- Гормональные препараты, включая комбинированные оральные контрацептивы, гормональные пластыри, вагинальные кольца и внутриматочные спирали.
- Гистерэктомия – удаление матки, если другие методы неэффективны и симптомы значительно ухудшают качество жизни, особенно если женщина не планирует беременность.