Что происходит с кожей во время нанесения тату и могут ли чернила мигрировать по телу

Татуировки давно стали частью современной культуры, и сегодня каждый третий взрослый имеет тату. Но, мало кто задумывается, что происходит с чернилами в коже после нанесения тату.

Врачи объяснили Popular Science, как организм реагирует на пигменты и может ли татуировка представлять риск для здоровья, информирует 24 Канал.

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Влияют ли татуировки на здоровье

В 2024 году ученые провели исследование, в котором проанализировали данные 1400 человек с диагнозом "лимфома" и контрольной группы из более 4000 людей без онкологических заболеваний. Ученые выдвинули гипотезу о возможной связи между татуировками и риском развития лимфомы.

Однако дерматологи отрицают прямую связь между татуировками и онкологическими заболеваниями. Врач Лорен Плох объяснила, что во время нанесения тату чернила вводят в средний слой кожи – дерму.

Справочно. Этот слой расположен между верхним эпидермисом и подкожной жировой тканью. Поскольку клетки дермы обновляются значительно медленнее, чем клетки эпидермиса, татуировки остаются видимыми надолго.

Однако организм воспринимает пигмент как инородное тело, что провоцирует иммунную реакцию. К месту введения чернил прибывают макрофаги – специальные клетки иммунной системы, которые пытаются поглотить и обезвредить пигмент.

Но большинство чернил для татуировок устойчивы к разрушению, поэтому остаются в коже, распределяясь между клетками дермы и макрофагами,

– успокоили дерматологи.

Возможные реакции на чернила

У некоторых людей татуировки могут вызвать аллергические реакции. В таком случае, на коже образуются покрасневшие, чешуйчатые участки, которые могут чесаться или воспаляться. Подобные реакции возникают из-за активности лимфоцитов – клеток, играющих ключевую роль в иммунной защите.

Стоит знать. Особенно часто аллергические реакции провоцируют красные пигменты. Исследование 104 биопсий кожи людей с подобными осложнениями показало, что 78% случаев аллергии были связаны именно с красными чернилами. Более того, эти реакции могут проявиться не сразу, а через месяцы или даже годы после нанесения татуировки.

Могут ли чернила мигрировать по телу Да, чернила из татуировок могут мигрировать, но в пределах организма этот процесс ограничен. Если иммунная система постепенно расщепляет пигмент на более мелкие частицы, они могут попадать в лимфатическую систему и оседать в лимфоузлах. собственно, это объясняет, почему татуировка со временем бледнеет – часть чернил выводится из организма через иммунные процессы.

Что происходит во время удаления татуировок

Лазерное удаление работает по принципу расщепления чернил на более мелкие частицы, чтобы организм мог их постепенно вывести. Однако этот процесс может сопровождаться высвобождением определенных химических веществ – например, оксидов железа и цинка, что могут вызывать раздражение кожи.

Поэтому, несмотря на опасения относительно потенциальных рисков татуировок, дерматологи считают, что они не несут значительной угрозы здоровью. В то же время врачи советуют выбирать сертифицированные студии и качественные пигменты, чтобы минимизировать риски нежелательных реакций.