Как питаться при сахарном диабете: перечень самых вредных и полезных продуктов

Контроль уровня сахара в крови (глюкозы) является чрезвычайно важным для людей, живущих с диабетом. Включение в рацион продуктов с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара, может значительно улучшить здоровье.

Понимание, каких продуктов нужно избегать, не сложно – основная цель поддержка стабильного уровня сахара в крови и предотвращении осложнений, таким как заболевания сердца, сообщает 24 Канал со ссылкой на healthline.

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Какие продуты нужно есть, если у вас диабет

Сбалансированная диета играет важную роль в профилактике и управлении диабетом. Вот 16 лучших продуктов для людей с диабетом обоих типов:

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, сардины, сельдь, анчоусы и скумбрия, является источником омега-3 жирных кислот (DHA и EPA), которые полезны для сердечного здоровья. Регулярное употребление жирной рыбы может снизить риск заболеваний сердца, улучшить кровяное давление и помочь в контроле веса.

Листовая зелень

Листовая зелень, такая как шпинат и капуста, чрезвычайно питательная и низкокалорийная. Она содержит очень мало углеводов, что делает ее отличным выбором для стабилизации уровня сахара в крови. Эти овощи также являются хорошим источником витамина C, который может помочь снизить воспаление.

Авокадо

Авокадо содержит менее 1 грамма сахара и углеводов, насыщен клетчаткой и здоровыми жирами, что делает его идеальным перекусом для людей с диабетом. Исследования показывают, что потребление авокадо может быть связано со снижением массы тела и уменьшением инсулинорезистентности.

Яйца

Регулярное употребление яиц может снизить риск заболеваний сердца, улучшая инсулиновую чувствительность и снижая кровяное давление. Употребление яиц в рамках сбалансированной диеты может помочь также в контроле уровня сахара в крови.

Бобы

Бобы являются отличным источником витаминов группы B, полезных минералов и клетчатки. Они имеют низкий гликемический индекс, что является важным для контроля диабета и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Греческий йогурт

Греческий йогурт связывают со снижением риска развития диабета 2 типа. Он содержит низкое количество углеводов и высокое содержание белка, что может способствовать снижению веса и поддержанию здоровых уровней сахара в крови.

Орехи

Орехи могут снижать воспаление и улучшать здоровье сердца. Регулярное употребление орехов может также помочь в контроле уровня глюкозы в крови у людей с диабетом.

Брокколи

Брокколи является чрезвычайно питательным овощем. В полстакана вареной брокколи содержится всего 27 калорий и 3 грамма углеводов, а также важные питательные вещества, такие как витамин C и магний.

Оливковое масло

Оливковое масло содержит олеиновую кислоту, полезную для уровня сахара и снижения уровня триглицеридов. Оно также обладает антиоксидантными свойствами, которые могут быть полезны для сердечного здоровья.

Семена льна

Семена льна являются источником омега-3 жиров и клетчатки, что может поддерживать здоровье сердца и уровень сахара в крови.

Клубника

Клубника – это низкокалорийный фрукт, богатый антиоксидантами, которые могут помочь улучшить чувствительность к инсулину и уменьшить воспаление у людей с диабетом.

Чеснок

Чеснок является очень питательным продуктом, который может помочь регулировать уровень сахара в крови и холестерина, что полезно для людей с диабетом.

Кабачки

Кабачки являются низкокалорийными овощами с низким гликемическим индексом. Они содержат полезные антиоксиданты и могут помочь снизить уровень сахара в крови.

Продукты, которых нужно избегать, если у вас диабет

Вот несколько продуктов, которые могут вызвать повышение уровня сахара в крови или способствовать набору веса:

Мучные изделия и рис. Белый хлеб, паста и рис содержат много углеводов и мало клетчатки.

Белый хлеб, паста и рис содержат много углеводов и мало клетчатки. Напитки с добавленным сахаром. Напитки, такие как газированные воды и сладкий чай, содержат концентрированный сахар, что может повышать уровень сахара в крови.

Напитки, такие как газированные воды и сладкий чай, содержат концентрированный сахар, что может повышать уровень сахара в крови. Жареные продукты. Они содержат много трансжиров и калорий, что может приводить к набору веса.

Они содержат много трансжиров и калорий, что может приводить к набору веса. Алкоголь. Люди с диабетом обычно должны ограничить потребление алкоголя, поскольку он может повышать риск падения уровня сахара в крови.

Люди с диабетом обычно должны ограничить потребление алкоголя, поскольку он может повышать риск падения уровня сахара в крови. Конфеты. Содержат высокое количество сахара, что может вызвать всплески и падение уровня сахара в крови.

Содержат высокое количество сахара, что может вызвать всплески и падение уровня сахара в крови. Обработанное мясо. Высокое содержание натрия и вредных соединений, связанных с сердечными заболеваниями.

Высокое содержание натрия и вредных соединений, связанных с сердечными заболеваниями. Фруктовые соки. Хотя свежие фруктовые соки можно употреблять в умеренных количествах, лучше отдавать предпочтение целым фруктам, которые содержат клетчатку.

Люди с диабетом благодаря диете могут эффективно управлять своим уровнем сахара в крови и улучшать свое общее здоровье.