Как помочь человеку, у которого случился приступ эпилепсии

10 февраля в более чем 130 странах проводят Международный день осведомленности об эпилепсии. Это событие направлено на привлечение внимания к одному из самых распространенных неврологических заболеваний, которое, несмотря на достижения современной медицины, все еще окутано множеством мифов и стереотипов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине около одного миллиона человек живут с эпилепсией. Из-за недостаточной осведомленности и страха перед диагнозом многие из них не обращаются за профессиональной помощью.

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В то же время 70% пациентов с эпилепсией могут полностью контролировать состояние с помощью правильно подобранного лечения. Чтобы повысить уровень знаний об этой болезни и изменить отношение общества к людям с таким диагнозом, ОО "Эпипросвита" предоставляет важную информацию об эпилепсии, мифы, которые ее окружают, и рекомендации по правильной помощи во время приступа.

Что такое эпилепсия

Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте. Оно характеризуется приступами, вызванными аномальной электрической активностью мозга. Симптомы приступов могут охватывать судороги, временную потерю сознания, проблемы с речью или нарушения чувствительности.

5 важных фактов об эпилепсии

Эпилепсия является неврологическим заболеванием и не психическим, а также не влияет на умственные способности человека. Эпилепсия не передается от человека к человеку – заражение невозможно. Во время приступа нельзя класть в рот человека никаких предметов. Язык проглотить невозможно, но посторонние предметы могут нанести травмы или перекрыть дыхание. Люди с эпилепсией внешне ничем не отличаются от других. Не нужно удерживать человека во время приступа. Самое главное – обеспечить его безопасность, убрав опасные предметы и подложив что-то мягкое под голову.

Как помочь человеку во время эпилептического приступа

Зафиксируйте время начала приступа.

Убедитесь, что человеку ничего не угрожает: уберите острые предметы, отодвиньте его от опасных зон.

Подложите мягкий предмет под голову, чтобы избежать травм.

Не пытайтесь вставлять какие-то предметы в рот или разжимать челюсти.

Не сдерживайте судороги и не держите человека – это может ухудшить ситуацию.

После завершения приступа помогите человеку прийти в себя, будьте рядом, объясните, что произошло, и спросите, нужна ли ему помощь.

Вызовите скорую помощь (103), если:

приступ длится более 5 минут; человек травмировался во время падения; приступы идут один за другим без перерыва; это первый приступ в жизни.

Правильные действия могут спасти человеку жизнь.