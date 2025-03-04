Неожиданная польза чая: как его заваривать, чтобы удалить тяжелые металлы из воды

Тяжелые металлы, в частности свинец, кадмий, ртуть и мышьяк, могут проникать в пищу и воду. Хотя их присутствие в природных источниках часто является следствием естественных процессов, значительное загрязнение обычно связано с промышленной деятельностью.

Способен ли чай очищать воду

Ученые из Северо-Западного университета решили выяснить, может ли чай помочь уменьшить содержание тяжелых металлов в воде. Результаты их исследования были опубликованы в журнале ACS Food Science & Technology, информирует 24 Канал.

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Специалисты протестировали различные сорта чая – черный, зеленый, улун, белый, ромашковый и ройбуш. Исследовали как в виде листового чая, так и в пакетиках. Воду намеренно загрязняли свинцом, хромом, медью, цинком и кадмием, после чего нагревали почти до кипения и заваривали чай от нескольких секунд до 24 часов.

Отдельно ученые проверили, влияет ли материал чайных пакетиков на процесс фильтрации. Для этого протестировали пустые пакетики из хлопка, нейлона и целлюлозы.

Результаты исследования

Оказалось, что не все материалы чайных пакетиков одинаково эффективны в задерживании металлов. Хлопковые и нейлоновые пакетики почти не фильтровали загрязнения, тогда как целлюлозные продемонстрировали значительно лучшие результаты. Это объясняется их текстурой и увеличенной поверхностью, которая лучше связывает ионы металлов.

Впрочем, у нейлоновых пакетиков есть еще одна проблема - они могут выделять микропластик.

Нейлоновые пакетики распространяют микропластик, что может попадать в организм вместе с напитком, – отметил один из авторов исследования Бенджамин Шиндел.

Что касается самого чая, то эффективнее всего поглощать металлы способны измельченные листья, особенно черного чая. Исследователь объяснил, что во время обработки его листья сморщиваются, поры открываются, а площадь поверхности увеличивается, что способствует лучшему поглощению металлов.

Заметьте. Также важным фактором оказалась продолжительность заваривания. Чем дольше настаивался чай, тем больше металлов он удалял. Короткое заваривание практически не давало эффекта, тогда как длительное настаивание, особенно в холодной воде, существенно снижало уровень загрязнений.

Как применить эти знания в повседневной жизни

Чтобы уменьшить содержание тяжелых металлов в воде, стоит заваривать чай дольше. Если слишком крепкий вкус вам не нравится, можно приготовить большую порцию и разогреть перед употреблением.

Кроме того, стоит отдавать предпочтение чаю в целлюлозных пакетиках или листовому чаю, избегая нейлоновых пакетиков, которые часто имеют форму пирамидок.

Кроме способности очищать воду, чай богат антиоксидантами, что способствуют снижению воспалений и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже рака. Поэтому, независимо от проблемы тяжелых металлов в воде, чашка чая всегда будет полезным выбором.