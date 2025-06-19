Британский парламент одобрил ассистированный суицид – историческое решение

Палата общин британского парламента поддержала законопроект о легализации ассистированного суицида. Это решение называют шагом к одной из самых глубоких социальных трансформаций последних десятилетий.

Инициативу поддержали 314 депутатов, тогда как 291 высказался против, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что предусматривает документ

Принятый документ под названием "Терминально больные взрослые (право на прекращение жизни)" предусматривает, что психически дееспособные пациенты в Англии и Уэльсе, которым осталось жить не более 6 месяцев, будут иметь право добровольно завершить жизнь при медицинской помощи.

Заметим, что голосование вызвало волну обсуждений в британском правительстве. В частности, среди противников закона были министр здравоохранения Уэс Стритинг и вице-премьер Анджела Рейнер.

Сейчас же законопроект должны рассмотреть в Палате лордов, на обсуждение и доработку может уйти еще несколько месяцев. Впрочем, вероятность, что члены лордской палаты заблокируют решение парламента – небольшая,

– пишет издание.

Важно! В конце концов, в случае принятия закона, Великобритания присоединится к странам, где уже разрешено ассистированный суицид, в частности Австралии, Канады и некоторых штатов США.

Сторонники законопроекта объяснили, что это право является важным, ведь речь идет о достоинстве и возможности выбора для тех, кто страдает от неизлечимых болезней. Противники же предостерегают, что это может создать опасность давления на уязвимых пациентов.