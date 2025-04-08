Как брак влияет на риск деменции: новые данные

В течение 18 лет группа исследователей наблюдала за состоянием здоровья более 24 тысяч пожилых людей и пришла к выводу, что риск развития болезни Альцгеймера был ниже у людей, не состоящих в браке, по сравнению с женатыми участниками. Эти результаты противоречат выводам предыдущих исследований.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется около 10 миллионов новых случаев деменции. Самой распространенной формой этого заболевания является болезнь Альцгеймера, которая чаще всего диагностируется у людей старше 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Alzheimer's & Dementia.

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Она характеризуется постепенным разрушением клеток мозга, причем значительная часть повреждений происходит задолго до появления первых симптомов.

Новое исследование деменции

В своей работе ученые под руководством Антонио Терраччано из Университета Флориды проанализировали данные из Национального координационного центра по болезни Альцгеймера (NACC) и обнаружили, что риск деменции был выше у тех, кто состоял в браке.

В выборку исследования вошли данные 14 369 женщин и 9 738 мужчин, у которых на момент начала наблюдений не было когнитивных нарушений.

Средняя продолжительность наблюдений составляла почти четыре года, а максимальный период – более 18 лет. Участники проходили ежегодные медицинские и нейропсихологические тесты, а для анализа связи между семейным статусом и риском деменции использовался метод регрессии Кокса.

Брак повышает риск деменции

Выводы показали, что у вдов, разведенных и никогда не женатых людей вероятность развития деменции была на треть ниже, а в некоторых случаях – даже вдвое ниже, чем у женатых. Те же закономерности наблюдались при анализе болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

В результате за время исследования было зафиксировано 4 853 новых случая деменции, что составило 20,1 % от общего количества участников (24 107 человек). Интересно, что ни уровень образования, ни депрессия, ни наличие аллели гена APOE ε4, которая является фактором риска болезни Альцгеймера, не смогли полностью объяснить эти результаты.

Исследователи предположили, что на полученные данные могли повлиять качество брачных отношений и активность социальной жизни у разведенных или одиноких людей. Кроме того, выяснилось, что у людей, которые никогда не вступали в брак, реже происходил переход от легких когнитивных нарушений к деменции. Это может быть связано с отсутствием партнера, который мог бы заметить начальные симптомы заболевания.

Недостатки исследования

Несмотря на масштаб и продолжительность наблюдений, исследование имеет свои ограничения. Во-первых, все участники исследования проходили обследование в специализированных клиниках или исследовательских учреждениях, что могло повлиять на общую правдивость данных. Во-вторых, большинство испытуемых были представителями белой расы, что не отражает демографическую ситуацию в США в целом.

Таким образом, несмотря на уникальность данных и продолжительность наблюдений, результаты исследования, которые ставят под сомнение распространенное мнение о пользе брака для профилактики деменции, следует интерпретировать с осторожностью.