На что обращать внимание при боли в суставах, какие могут быть причины ее возникновения и как с ней бороться – 24 Каналу рассказала ревматолог медицинского центра Святой Параскевы – Мария Чабан.

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Механическая боль

Если возникает боль в плече после резкого подъема руки, а в покое вроде ничего не беспокоит, тогда это – механическая боль. Она появляется во время движения или физической нагрузки, проходит в состоянии покоя, часто возникает после травмы, чрезмерной активности или даже резкой смены ритма жизни – например, после начала занятий спортом.

Мария Чабан "Он может быть следствием старой травмы, которая "напомнила" о себе. Лечение причин механической боли в суставах занимается ортопед-травматолог. Если такая боль возникла после нагрузки или травмы, беспокоит в течение 2 – 3 дней и не проходит в состоянии покоя, вам нужно обратиться к травматологу."

Воспалительная боль

К компетенциям врача-ревматолога относится лечение воспалительных процессов в суставах. Воспалительная боль возникает ночью или в состоянии покоя, сопровождается отеками или покраснением сустава, повышением температуры кожи над суставом, сыпью на коже, скованностью сустава, может появиться на фоне лихорадки, потери веса, усталости.

Эти и другие признаки воспаления в суставе могут возникнуть в результате перенесения инфекционных заболеваний – например кишечных инфекций с диарейным синдромом, перенесения или обострения хронического тонзиллита, инфекций мочеполовой системы.

Воспаление суставов спровоцированы перенесенными инфекционными заболеваниями относятся к реактивным артритам. К примеру, реактивный артрит возникает после ангины или хламидиоза. В этих случаях присутствующий в организме инфекционный возбудитель может провоцировать аутоиммунные воспаления в суставах и тогда иммунная система начинает воспринимать собственный организм как чужеродный и запускать процесс борьбы против самого себя.

Для определения причин воспалений в суставах очень важным является анамнез пациента, а также возрастной и наследственный факторы. Лица до 30 лет, которые жалуются на боли в суставах, вероятнее всего имеют родственников с ревматическими болезнями, и находятся в зоне риска, им нужно обязательно регулярно посещать ревматолога, который определит причину, назначит необходимые дополнительные анализы и выберет эффективную терапию.

Как лечат ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит – это хроническое аутоиммунное заболевание, которое требует длительного, системного лечения. Врачи не борются с вирусом или бактерией – они подавляют чрезмерную активность иммунной системы, чтобы уменьшить повреждение суставов.

Мария Чабан "Соответственно назначение антибиотиков в ревматологии – это скорее исключение, чем правило. Антибиотики в этом случае даже если и назначаются, то для борьбы с инфекцией, а не с самим артритом."

Как подготовиться к консультации ревматолога

Лучше всего – не спешить сдавать десятки анализов по советам из интернета. В большинстве случаев для определения типа боли достаточно общего анализа крови, уровня С-реактивного белка и УЗИ сустава. Далее уже врач после осмотра решит, какие исследования нужны именно вам. Важно комплексное видение и оценка врача.

В современной диагностике ревматологами часто используется приложение RheumaHelper – специальный инструмент, доступен для каждого смартфона, что соответствует европейским стандартам и помогает подобрать оптимальное лечение. Он дает возможность отфильтровать необходимые ревматологические критерии и методом калькуляции лабораторных и клинических критериев, возраста, пола подтвердить или опровергнуть ревматологическое заболевание.

Мария Чабан "В основном ревматологические заболевания – это пожизненные болезни, которые требуют постоянной терапии, но правильное лечение позволяет пациенту жить полноценно и без боли."

Для этого важна своевременная диагностика, назначение правильного и качественного лечения от противовоспалительной терапии в начале до назначения препаратов для подавления реакций иммунной системы, часто это гормональные препараты. после определения причин аутоиммунных реакций организма.

Конечно, такая терапия подавляет иммунную систему, что увеличивает риски инфицирования другими болезнями, поэтому визиты к ревматологу должны быть регулярными. Врач сможет вовремя выявить заболевание, скорректировать лечение, потому что запущенная боль и прекращение лечения могут привести к дальнейшим необратимым осложнениям, потерь функций сустава или даже уничтожения сустава.