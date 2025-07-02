В каких водоемах в Украине вода пригодна для купания: перечень от Минздрава
Министерство здравоохранения Украины опубликовало результаты мониторинговых исследований воды, проведенных с 20 по 26 июня, которые указывают на то, что более 18% отобранных проб не соответствуют санитарным стандартам.
В рамках исследования проанализировали 140 образцов воды из рек и других водоемов в зонах, официально предназначенных для купания. В частности, в 26 образцах выявлено превышение содержания лактозоположительных кишечных палочек (индекса ЛКП), пишет 24 Канал со ссылкой на МИНЗДРАВ.
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Кроме микробиологического контроля, в этот же период были исследованы 109 проб воды в пляжных зонах на химические показатели, из которых 29 проб (26,6%) не соответствовали нормам.
Где безопасно купаться в Украине
По результатам анализов, безопасными для купания признаны такие пляжи:
- Киев: Пляжи "Предместная слободка", "Центральный" на Днепре; "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" и "Тельбин". Официальное открытие пляжного сезона в Киеве еще не состоялось.
- Волынь: Пляжи Луцка, Нововолынска, поселка Любешева и общие пляжи Шацкой ОТГ на озере Свитязь.
- Днепропетровская область: Пляжи "Парк культуры и отдыха Приднепровский", Монастырский остров, пляж Зеленодольска. Официально не открыты.
- Ивано-Франковская область: Пляжи Ивано-Франковска и поселка Поляница.
- Киевская область: Городской пляж "Центральный" в Белой Церкви.
- Львовская область: Пляжи Золочева, река Верещица, а также пляжи в городах Моршин, Перемышляны.
- Одесская область: Пляжи Одессы (Ланжерон, Отрада и другие) и пляжи Затоки и Сергеевки.
- Кировоградская область: пляжи "Гайворонский" в Гайвороне, озеро "Голубое" в поселке Вольное, пляжи поселка Новоархангельск, пляж "Светловодский" в Светловодске.
- Николаевская область: пляжи Первомайска и Новой Одессы на реке Южный Буг. В то же время купание на других водных объектах области запрещено.
- Полтавская область: пляжи Кобеляк, Беликов, Новых Санжар на Ворскле; Светлогорское на Каменском водохранилище; Гадяча на Псле; Миргорода на Хороле; пляжи Кременчуга на Днепре и Сухом Кагамлыке.
- Ровенская область: пляжи Дубровицы на Горыни, Обарова и Гощи.
- Тернопольская область: пляжи Тернополя и Хоросткова.
- Хмельницкая область: пляжи виллы "Две реки" в Великой Слободке, городские пляжи Изяслава, Славуты, а также Красилова, Староконстантинова, Полонного.
- Черкасская область: пляжи Черкасс и Багачево.
- Черновицкая область: пляжи Большого Кучурова, поселков Бояны и Магала.
- Черниговская область: городской пляж "Золотой берег" в Чернигове.
Где купаться опасно
По состоянию на 27 июня, ряд пляжей запрещено для купания из-за несоответствия санитарным нормам:
- Киев: пляжи "Галерный", "Вербный", "Радуга" (Днепровский район), "Троещина" (река Десенка), "Чорторый" (парк "Муромец", Деснянский район) – по микробиологическим показателям.
- Винницкая область: пляжи "Химик", "Гонты", "Центральный" (Винница, р. Южный Буг) – по микробиологическим и химическим показателям.
- Волынская область: пляжи города Ковель (р. Турия) – по микробиологическим показателям.
- Днепропетровская область: пляж "Сагайдак" (Днепр), пляжи Павлограда, Желтых Вод, Верхнеднепровская, набережная Каменского – по микробиологическим; пляжи Самара, Желтых Вод, Кривого Рога (реки Ингулец, Саксагань) – по микробиологическим и химическим.
- Житомирская область: пляжи Звягеля (ул. Богуна, р. Случь), Коростеня (р. Уж), детский и взрослый пляж в Гидропарке Житомира (р. Тетерев) – по микробиологическим и химическим.
- Киевская область: пляж в Переяславе – по химическим показателям.
- Львовская область: озеро Задорожное (с. Вербиж, Николаевская ОТГ) – по химическим показателям.
- Николаевская область: пляжи "Стрелка" (Николаев, р. Ингул), Южноукраинск, "Чайка" (Днепро-Бугский лиман) – по химическим показателям.
- Ровенская область: городской пляж Ровно (оз. Басов Кут) – по химическим; пляжи Здолбунова (р. Устье, пруд Малопроточный) – по микробиологическим и химическим.
- Хмельницкая область: городской пляж Хмельницкого – по химическим показателям.
- Черновицкая область: городской пляж Черновцов – по микробиологическим показателям.
В условиях военных действий в 2025 году, местные власти в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях решили не открывать пляжи в целях безопасности населения.
Симптомы кишечной инфекции
Попадание кишечной палочки в организм может вызвать кишечные инфекции, что проявляется тошнотой, диареей и болью в животе. Важно обращаться к врачу при возникновении симптомов, таких как повышенная температура, рвота и обезвоживание.
Минздрав рекомендует купаться только в официально разрешенных и обустроенных местах, которые определяются региональными администрациями. Погодные условия могут влиять на качество воды, поэтому стоит регулярно проверять актуальную информацию о безопасных для купания территориях через местные СМИ.
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