Австралийка потеряла 35 килограммов за 8 месяцев и изменила свою жизнь – вот, как ей это удалось

25-летняя Холли Гайлард из Австралии поделилась вдохновляющей историей своей трансформации. Она потеряла треть веса - 35 кг за восемь месяцев - и теперь весит 70 кг. Холли признается, что впервые в жизни чувствует себя здоровой и уверенной в себе.

Холли никогда не имела здорового веса, и это обострилось после трагедии в ее семье. Свою историю женщина рассказала журналистам New York Post, информирует 24 Канал.

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Переломный момент в жизни девушки

Ее сестра потеряла двух детей, что стало сильным эмоциональным ударом. В этот период Холли пристрастилась к алкоголю и фастфуду, из-за чего ее вес быстро вырос до 105 килограммов.

"Однажды в ночном клубе незнакомый мужчина прокричал, что я похожа на большого кита. Это стало последней каплей", – рассказывает Холли.

Как девушке удалось похудеть

Переломным моментом для Холли стало твердое решение изменить свою жизнь. Она начала с постепенных шагов. Сначала пересмотрела питание, в частности, отказалась от калорийной пищи и начала тщательно следить за своим рационом. Следующим шагом девушка добавила в свою рутину физическую активность.

Эти простые, но последовательные изменения помогли ей не только похудеть, но и восстановить психическое здоровье.

"Я чувствую себя невероятно! У меня постоянно много энергии, и я стала намного увереннее в себе", - делится Холли.

Сейчас Холли весит 70 килограммов и гордится своим прогрессом. Ее история является примером того, как даже в сложные периоды можно найти силы изменить жизнь к лучшему.