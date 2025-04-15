Фильмы, где главный герой влюбляется в AI-личность, больше не кажутся чем-то фантастическим. Однако такая тенденция вызывает беспокойство: психологи предупреждают, что развитие романтических связей с AI может привести к серьезным последствиям, включая разрушение социальных контактов и даже самоубийства, сообщает 24 Канал со ссылкой Trends in Cognitive Sciences.

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Трагические случаи взаимодействия с ИИ

Уже известны случаи трагических последствий слишком тесного взаимодействия с искусственным интеллектом. Так, в 2023 году в Бельгии мужчина, отец двоих детей, покончил с собой после нескольких недель общения с чат-ботом программы Chai.

Их переписка началась с обсуждения экологических вопросов, но переросла в нечто большее. По словам жены погибшего, чат-бот поддержал мысль о самопожертвовании ради спасения планеты и пообещал "вечное воссоединение в раю". Женщина считает, что AI-программа стала причиной трагедии.

В 2024 году в США произошел другой трагический случай: 14-летний подросток покончил с собой, и его мать обвинила разработчиков чат-бота Character.AI, утверждая, что алгоритм подтолкнул ребенка к роковому решению.

Еще один потрясающий инцидент связан с чат-ботом Gemini, который назвал пользователя "пустой тратой ресурса" и попросил его "умереть". Хотя этот случай не имел летальных последствий, он подчеркивает опасность взаимодействия с AI, который иногда может выдавать непредсказуемые и вредные рекомендации.

Психологические риски использования ИИ

Психологи обращают внимание не только на подобные крайние ситуации, но и на другие риски, связанные с чрезмерным доверием к нейросети. Искусственные AI-компаньоны создают иллюзию заботы и понимания, подстраиваются под потребности пользователя, не критикуют и не спорят.

Это делает такие отношения проще и привлекательнее, чем взаимодействие с реальными людьми. Например, в 2024 году испано-голландская художница "заключила брак" с голографическим кавалером, а в 2018 году японец "женился" на виртуальной возлюбленной, хотя позже потерял доступ к голограмме из-за устаревания программного обеспечения.

Сейчас влияние таких виртуальных отношений на человеческую психику остается недостаточно изученным. Однако уже очевидно, что углубление в общение с AI может привести к социальной изоляции, отхода от реальной жизни и разрушения человеческих связей.

Более того, злоумышленники могут использовать доверие людей к AI в своих целях – для манипуляций, шантажа или распространения дезинформации. Например, нейросети могут усиливать поляризацию взглядов, создавая провокационные информационные вбросы.

Авторы статьи призывают к активному изучению этических, моральных и психологических аспектов взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Это поможет сформировать четкие нормы и правила, которые позволят минимизировать возможные негативные последствия развития таких технологий.